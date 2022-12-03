مطار الفجيرة يدشن مدرجاً جديداً تزامناً مع عيد الاتحاد

احتفل مطار الفجيرة أمس، تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ51، بالحصول على الرخصة التشغيلية للمدرج الجديد من قبل الهيئة العامة للطيران المدني بعد موافاة الاشتراطات والمعايير الدولية والمحلية لتشغيل المدرج. وقال مدير عام مطار الفجيرة، الكابتن إسماعيل البلوشي، إن «تشغيل المدرج الجديد يؤكد حرصنا المتواصل على تطبيق أهدافنا الاستراتيجية في تطوير وصيانة المطار وفقاً لأعلى المعايير الدولية التي ستزيد من قدرته على استيعاب المزيد من الطائرات»، مشيراً إلى أن أعمال المشروع مستمرة ومبنية على جداول زمنية. وأوضح أن طول المدرج الجديد يبلغ 3050 متراً وعرضه 45 متراً، وأنه مجهز بأعلى المعايير وأفضل أنظمة الإضاءة الأرضية حسب المواصفات العالمية.