الذهب يربح 11.5 دولار في التعاملات الفورية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 11 دولاراً في التعاملات الفورية.

وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.67% أو ما يعادل 11.8 دولار لتصل إلى 1780.54 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بما نسبته 1.97% تعادل 34.6 دولار لتصل إلى 1794.35 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 3.61% إلى 22.56 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.68% إلى 1052.8 دولار، وارتفع البلاديوم 1.73% إلى 1917 دولارا.

