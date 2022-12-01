«مورو» توقّع مذكرة تفاهم مع «نايان» لتعزيز منصتها «IPSP»

أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، التابع لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «نايان»، المتخصصة في مجال البرامج والخدمات والتطبيقات، لتعزيز منصتها المتكاملة للأنظمة الأمنية «IPSP»، بالتركيز على حلول تحليلات الفيديو التي تستهدف الوصول إلى مدن أكثر ذكاءً وأماناً.

وبناء على مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيس التنفيذي للمنتجات الرقمية في «مورو»، عارف المالك، والمؤسس والرئيس التنفيذي لـ«نايان»، الدكتور جايانت راتي، تعمل الشركتان على التعاون لتوفير تحليلات فيديو عالمية المستوى، مدعومة بحلول سريعة وقابلة للتطوير وذات فعالية اقتصادية، تقوم على الذكاء الاصطناعي، والتي يمكن تكييفها لتناسب أي قطاع دون أي جهد مع قابلية التوسع.