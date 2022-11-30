أسواق الدولة تشهد عروضاً وتخفيضات تصل إلى 70% بمناسبة عيد الاتحاد

شهدت الأسواق المحلية عروضاً وتخفيضات بنسب وصلت إلى 70% على سلع ومنتجات عدة بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات.

وأظهرت جولة لـ«الإمارات اليوم» في كل من أسواق دبي وأبوظبي والشارقة وعجمان، أن محال ومنافذ بيع وتعاونيات ومطاعم، تنافست في طرح العروض، التي تضمنت استرداداً نقدياً وقسائم شرائية مجانية في حال إنفاق مبالغ محددة، إضافة إلى مبادرات خاصة عبر تخفيضات بنسبة ثابتة على سلع غذائية واستهلاكية معينة.

وشملت التخفيضات سلعاً يوجد عليها إقبال من المستهلكين، أبرزها الملابس والحقائب والأحذية والأثاث والإلكترونيات.

وقال مسؤولو محال ومنافذ بيع، لـ«الإمارات اليوم» إن زيادة المنافسة في أسواق الدولة حفزت العديد من المنافذ على التوسع بالعروض، متوقعين أن تشهد الأسواق إقبالاً كبيراً على التخفيضات تزامناً مع إجازة يوم الشهيد وعيد الاتحاد.

تخفيضات موسعة

وتفصيلاً، أطلقت منافذ بيع وتعاونيات دبي والشارقة وعجمان تخفيضات بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات بنسب راوحت بين 30 و60%.

وقال مدير إدارة التسويق في تعاونية الاتحاد، الدكتور سهيل البستكي، لـ«الإمارات اليوم»، إن التعاونية طرحت أخيراً عروض تخفيضات موسعة بمناسبة عيد الاتحاد، عبر حملات شملت مبادرات مختلفة.

وأوضح أن التخفيضات وصلت إلى 60% على نحو 1000 سلعة في مختلف منافذ التعاونية في الفترة من 25 نوفمبر وحتى الرابع من ديسمبر.

وأضاف البستكي، أنه علاوة على ذلك طرحت التعاونية مبادرة خاصة تتضمن اختيار 51 سلعة من ضمن الأكثر طلباً من قبل المستهلكين سواء غذائية أو غير غذائية، وشمولها بتخفيضات ثابتة بنسبة تبلغ 51% وذلك في الفترة من يوم 30 نوفمبر وحتى الرابع من ديسمبر.

وأكد أن التعاونية وفرت مخزوناً كافياً من السلع المشمولة بالتخفيضات، بالتنسيق مع شركات التوريد، مشيراً إلى أن ذلك سيتيح للأسر المستهلكة الحصول على مستلزماتها بأسعار منخفضة عبر التسوق في أوقات مختلفة من خلال فترات العروض المختلفة التي طرحتها التعاونية بشكل مبكر.

مبادرة خاصة

بدوره، قال المدير العام في جمعية أسواق عجمان التعاونية، سامي محمد شعبان، إن التعاونية طرحت في الفترة من 29 وحتى الرابع من ديسمبر، تخفيضات بمناسبة عيد الاتحاد.

وأضاف أن العروض شملت مبادرة خاصة على تخفيض بنسبة ثابتة تبلغ 51% على أصناف خضروات وفواكه ومنتجات غذائية طازجة، إضافة إلى عروض تخفيضات متباينة تصل حتى 60% على منتجات غذائية مثل الأرز والمعلبات وزيوت الطعام وغيرها، فضلاً عن منتجات أخرى غير غذائية.

حملات مبكرة

من جهته، ذكر المتحدث الرسمي لمراكز «مجموعة أسواق»، التابعة لـ«مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية»، عبدالحميد الخشابي، أن منافذ المجموعة طرحت حملات تخفيضات مبكرة بمناسبة الاحتفاء بعيد الاتحاد، بدأت منذ 25 نوفمبر وتستمر حتى نهاية عطلة يوم الشهيد وعيد الاتحاد، موضحاً أنها تشمل تنزيلات بنسب متباينة تتجاوز 30% على منتجات غذائية وغير غذائية.

وقال إن الأسواق تشهد مظاهر تنافسية بين منافذ البيع في التوسع بعروض التخفيضات، خصوصاً مع توقع نمو الطلب الاستهلاكي خلال فترة عطلة عيد الاتحاد لشراء المستلزمات المختلفة، لاسيما المنتجات الخاصة بالخروج إلى الحدائق والشواطئ مع تحسن الطقس.

توسع

وفي السياق ذاته، قال مدير المبيعات في إحدى سلاسل متاجر التجزئة بالشارقة، ديبال شرون، إن العروض المطروحة بمناسبة عيد الاتحاد لم تقتصر فقط على المنتجات الغذائية، وإنما اتسمت بالتوسع لتشمل منتجات إلكترونية وحقائب سفر وهدايا وعطوراً وساعات وأحذية وملابس.

وأضاف أن هناك منافسة لافتة بين المنافذ في طرح التخفيضات، خصوصاً مع توقع زيادة الإقبال على المنافذ مع طول عطلة عيد الاتحاد نسبياً.

أبوظبي

وفي أبوظبي، قالت المستهلكة إحسان الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»، إن محال تجارية طرحت تخفيضات بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 للدولة بنسب راوحت بين 25 و70%، فضلاً عن عروض خاصة بالاسترداد النقدي في حال إنفاق أكثر من 200 درهم.

وأضافت أن التخفيضات شملت سلعاً كثيرة تشهد إقبالاً من المستهلكين، أبرزها الملابس والحقائب والأحذية، إضافة إلى الأثاث ومستلزمات الديكور، بجانب مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالجسم وغيرها.

وأكد المستهلك محمد جلال، أن عدداً من المحال طرح تخفيضات على سلع معينة، معظمها بين 25 و50%، علاوة على عروض الشراء، مثل (شراء منتج والحصول على الآخر مجاناً)، أو (شراء منتجين والحصول على الثالث مجاناً)، إلى جانب الحصول على قسائم شرائية مجانية في حال إنفاق مبالغ معينة.

وأوضح أن التخفيضات شملت سلعاً متعددة منها الملابس والإلكترونيات والعطور والأدوات المنزلية.

أكواد خصم

وأفاد المستهلك محمود نبيل، بأنه فضلاً عن التخفيضات التي طرحتها المحال التجارية بنسب وصلت إلى 70% مع الحصول على المزيد من الخصومات في حال استخدام أكواد خصم معينة، طرحت كذلك مطاعم ومقاه تخفيضات بمناسبة عيد الاتحاد بنسب وصلت إلى 25% على بعض منتجاتها.

وقال إن شركات عدة طرحت منتجاتها لمدة محددة بأغلفة جديدة مصممة بألوان العلم الإماراتي.

إقبال

من جانبه، قال المسؤول في أحد المراكز التجارية بأبوظبي، سمير أسعد، إنه يوجد إقبال من جانب محال على المشاركة في التخفيضات الخاصة بمناسبة عيد الاتحاد، مشيراً إلى أن بعض التخفيضات ستستمر حتى الرابع من ديسمبر، بينما فضلت محال أخرى تمديدها إلى نهاية الأسبوع المقبل.

وتوقع مسؤول في مركز تجاري آخر، توفيق عبود، وجود إقبال كبير من المستهلكين على التخفيضات تزامناً مع إجازة يوم الشهيد وعيد الاتحاد، التي تستمر أربعة أيام، علاوة على تنظيم بعض الاحتفالات في المراكز التجارية بمناسبة عيد الاتحاد، ما رفع معدلات إقبال الزوار على تلك المراكز.

وقال عبود، إن مواسم التخفيضات المتعاقبة، حيث سبق هذه التخفيضات تخفيضات «الجمعة البيضاء»، تصب في مصلحة المستهلكين من حيث الشراء بأسعار مناسبة، كما أنها في صالح المحال التجارية لأنها تعد عاملاً رئيساً في تنشيط المبيعات.

منافسة شديدة

قال مدير شركة «البحر للاستشارات» وخبير شؤون التجزئة، إبراهيم البحر، إن كثافة العروض المطروحة في الأسواق تشير إلى مدى ارتفاع حدة المنافسة بين منافذ البيع، لاسيما مع زيادة حصص المنافذ المتوسطة في التواجد بقطاع تجارة التجزئة والتوسع بفروعها بشكل لافت في دبي والشارقة وعجمان.