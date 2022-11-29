«دي إتش إل» تدشن مركز خدمات جديداً في «إي زي دبي»

كشفت «إي زي دبي» المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية، ضمن «دبي الجنوب»، عن توسعة مرافق «دي إتش إل إكسبريس» من خلال إطلاق أحدث مركز تسليم للخدمات اللوجستية.

وأفاد بيان صادر اليوم، بأن المنشأة الجديدة للشركة، ستستفيد من الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به «إي زي دبي»، والخدمات المصممة حسب الطلب، إلى جانب الحلول التشغيلية، والمنظومة المبتكرة لتسريع نمو القطاع اللوجستي في جميع أنحاء المنطقة، فضلا عن دعم شركات التجارة الإلكترونية للوصول إلى المستهلكين المحتملين في أرجاء العالم كافة.

وتضم المنشأة البالغة مساحتها 88 ألفا و555 قدماً مربعة، والتي تعمل بالطاقة الشمسية، مساحة مبنية قدرها 33 ألفا و476 قدماً مربعة، وتوفر منظومة متكاملة للعمليات الجوية والأرضية، مع وجود إمكانية للمزيد من التوسع المستقبلي لزيادة القدرة الاستيعابية بنسبة 164.5%.

