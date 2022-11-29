«دناتا»: الإمارات.. الأعلى طلباً لقضاء عطلة «عيد الاتحاد»

أعلنت «دناتا للسفريات»،اليوم، عن الوجهات الخمس التي استأثرت بأعلى طلب من المتعاملين لقضاء عطلة «عيد الاتحاد الـ51»، لافتة إلى أن الوجهات الخمس على الترتيب هي: دولة الإمارات، جزر المالديف، تايلند، المملكة المتحدة، والسعودية.

وأفادت «دناتا للسفريات» بأن 78% من المتعاملين من دولة الإمارات، اختاروا السفر إلى الخارج لقضاء العطلة، إلا أن السفر الداخلي لا يزال يلقى إقبالاً كبيراً، خصوصاً الإقامة في وجهات شاطئية في دبي ورأس الخيمة.

ولفتت إلى أنه مع ارتفاع الطلب على السفر الدولي خلال الصيف الماضي، فقد سجلت تايلند أعلى نمو، كوجهة سفر من دولة الإمارات مقارنة بعام 2021، إذ لا تزال تشهد طلباً كبيراً منذ إعادة فتح أبوابها أمام حركة السياحة الدولية.

وقالت رئيسة مبيعات البرامج السياحية في «دناتا للسفريات»، ميرة كتيت: «تتصدر دولة الإمارات، وجزر المالديف، وتايلند، الطلب على الوجهات الشاطئية في عطلة (عيد الاتحاد الـ)51».

وأضافت: «لا يزال السفر الدولي يشهد طلباً غير مسبوق، في وقت يوفر فيه شركاء (دناتا للسفريات) في آسيا وجزر المحيط الهندي، مجموعة مختارة من عروض عيد الاتحاد الخاصة، بما في ذلك توفير أكثر من 50% على الحجوزات في منتجعات عالمية المستوى على بعض من أجمل الشواطئ»، مشيرة إلى أن بالي وموريشيوس تأتيان ضمن الوجهات الـ10 الأولى الأكثر طلباً.

وتشمل قائمة «دناتا للسفريات» لأهم عمليات البحث والاستفسارات والحجوزات من دولة الإمارات، مدناً أوروبية أخرى، مثل براغ، وفيينا، وبرلين.

كما يتنامى الطلب على مدينتي جدة والرياض السعوديتين، مع تخفيف المملكة إجراءات التأشيرة للمقيمين في دولة الإمارات، إضافة إلى الفعاليات التي تقام هناك.

