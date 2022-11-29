هيرميس: إتمام الطرح العام لأسهم مجموعة «تعليم» بسوق دبي بقيمة 750 مليون درهم

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام لأسهم مجموعة «تعليم»، المؤسسة الرائدة في تقديم الخدمات التعليمية عالية الجودة في دولة الإمارات، في سوق دبي المالي بقيمة 204 مليون دولار أمريكي. (ما يعادل 750 مليون درهم)، والتي يتم تداول أسهمها اليوم بالسوق، وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المرتب المشترك والمنسق العالمي المشترك للصفقة.



وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «تعليم» بطرح 250 مليون سهم، بما يعادل 25% من إجمالي رأسمال الشركة. وقد تم تحديد سعر السهم بقيمة وصلت للسعر الاسترشادي ليبلغ 3 درهم إماراتي للسهم، حيث يبلغ رأس المال السوقي للأسهم 3 مليار درهم إماراتي.



وقد لاقت عملية الطرح إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين الأفراد وكذلك المؤسسات حيث تم تغطية الاكتتاب 18 مرة وبقيمة إجمالية للطلبات 13.7 مليار درهم إمارتي، على أن يبدأ تداول أسهم الشركة تحت رمز (TAALEEM).



في هذا السياق، أعرب محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادته بإتمام أولى صفقات الطرح العام لشركة عاملة بالقطاع الخاص في سوق دبي المالي منذ فترة طويلة، فقد نجحت المجموعة في الترويج لصفقة طرح «تعليم» في ظل العديد من الطروحات الأولية للشركات المدعومة من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل القدرات الترويجية الهائلة التي تنفرد بها المجموعة المالية هيرميس.



وأضاف فهمي أن قيمة الطروحات الأولية بأسواق الإمارات تجاوزت 10 مليار دولار خلال العام الحالي، وذلك في ظل قيام الحكومة ببيع حصص بالعديد من الشركات العامة سعيًا لخلق اقتصاد متنوع وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وبصفة خاصة في ذلك السوق الذي يفضل فيه المستثمرون تحقيق عائدات استثمارية كبيرة بدلًا من البحث عن النمو. وقد تمكنت المجموعة، بفضل مسيرتها الحافلة بالإنجازات، من جذب أنظار المستثمرين من المؤسسات الدولية التي تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة من المميزات الاستثمارية التي تنفرد بها شركة «تعليم»، وتوجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمارات التي تساهم في تعظيم المردود الاجتماعي الإيجابي وتحقيق التنمية الشاملة لقطاع التعليم الحيوي.



ومن الجدير بالذكر، أن مجموعة «تعليم» تعد إحدى أكبر مقدمي الخدمات التعليمية عالية الجودة في مرحلة التعليم الأساسي وقبل الجامعي (K-12) في دولة الإمارات، وتحظى بمحفظة تضم 26 مدرسة بنهاية أغسطس 2022 – وتشمل 10 مدارس خاصة تمتلكها وتديرها الشركة ومن بينها دار حضانة، و16 مدرسة قائمة على الشراكة مع الحكومة. وبلغ إجمالي عدد الطلاب المقيدين 27407 طالباً خلال العام الدراسي 2022-2023، كما تضم هيئة التدريس 1721 مدرسًا. وتعتزم الشركة استثمار عائدات الطرح العام في التوسع بقطاع التعليم الأساسي وقبل الجامعي (K-12) المتميز، وذلك عبر إنشاء 4 أربع مدارس جديدة في مواقع متميزة في إمارتي دبي وأبوظبي سعيًا لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التعليم الأساسي وقبل الجامعي (K-12) فائقة الجودة في الإمارات.



وأضاف فهمي أن هذه الصفقة تأتي في أعقاب نجاح فريق المجوعة المالية هيرميس في إتمام العديد من أبرز الطروحات العامة مؤخراً، فخلال عام 2022، نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس في إتمام سلسلة من أبرز الصفقات في أسواق رأس المال بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك عبر إتمام تسع صفقات تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 10.9 مليار دولار. فقد تمكن القطاع خلال شهر نوفمبر الانتهاء من تقديم خدمات استشارية لعملية الطرح الأولى «لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)» بقيمة 724 مليون دولار في سوق دبي المالي، وصفقة إدراج صندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري بقيمة 60.6 مليون دولار، وهي أكبر عملية طرح عام في بورصة مسقط خلال السبع سنوات الماضية. كما أعرب فهمي عن اعتزازه بالإنجازات التي حققتها المجموعة لترسيخ مكانتها الرائدة باعتبارها الشريك المفضل لتقديم الاستشارات المالية فيما يتعلق بصفقات أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن المجموعة تتطلع إلى إتمام سلسلة من كبرى الصفقات بأسواق المنطقة خلال الفترة المقبلة.



وفي وقت سابق من العام الجاري، نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس في إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابة التعرفة المرورية في دبي، بسوق دبي المالي (DFM) بقيمة 1 مليار دولار، وصفقة الطرح العام الأولي لأسهم شركة «بروج للبتروكيماويات» بقيمة 2 مليار دولار في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) وهي أكبر عملية طرح أولي بالسوق. كما نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في تقديم الخدمات الاستشارية وإدارة صفقة الطرح الخاص لأسهم شركة «علي الغانم وأولاده للسيارات» بقيمة 323 مليون دولار في بورصة الكويت، فضلًا عن صفقة الطرح العام لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي بقيمة 6.1 مليار دولار في سوق دبي المالي، وهو أكبر صفقة طرح عام بأسواق منطقة الشرق الأوسط منذ إدراج أسهم شركة «أرامكو السعودية»، كما أنه الطرح الأول من نوعه لشركة ذات ملكية عامة في دبي.