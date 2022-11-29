شراكة بين «الدار» و«نوبو للضيافة» لتطوير فندق ومشروع سكني

أعلنت شركة الدار العقارية (الدار)، أمس، إبرامها شراكة حصرية مع شركة «نوبو للضيافة»، لإطلاق فندق جديد، ومشروع سكني يحمل علامة «نوبو»، ومطعم. وسيعمل هذا المشروع التطويري على ترسيخ مكانة ممشى السعديات كوجهة مميزة.

وستعمل «الدار»، بموجب الشراكة على تطوير فندق من فئة 5 نجوم، سيضم 165 غرفة وجناحاً فاخراً، بما في ذلك «نوبو فيلا». وسيوفر الفندق، المُتوقع أن يفتتح أبوابه في عام 2026، للضيوف والزوار إمكانية الوصول إلى شاطئ الممشى وممشى الواجهة البحرية الحيوي، بالإضافة إلى أربعة مطاعم ومقاه، منها أول مطعم «نوبو» في أبوظبي، ومركز متطور للرياضة واللياقة البدنية، وأحواض سباحة فاخرة، وقاعات واسعة للفعاليات والمؤتمرات.

ويشمل المجمع التطويري، الذي يقع بمحاذاة الفندق، أول وحدات سكنية تحمل علامة «نوبو» في منطقة الشرق الأوسط، والثانية على مستوى العالم.