فعاليات «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» تنطلق 17 ديسمبر

ينظّم «مركز الشارقة لريادة الأعمال» (شراع)، النسخة السادسة من «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال»، التي تشهد هذا العام تنوعاً غير مسبوق في الفعاليات، وتحتفي بريادة الأعمال بمشاركة أكثر من 130 متحدثاً من رواد الأعمال وصناع التغيير وقادة منظومة الأعمال والشباب من دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم، بهدف فتح حوار تفاعلي حول آخر مستجدات قطاع ريادة الأعمال وما يتطلبه من مواهب وإمكانات، إلى جانب التعريف بعناصر بناء قادة التغيير، وذلك من خلال مجموعة من الجلسات والعروض التقديمية القائمة على التحليل والتفكير النقدي.

وتُقام نسخة هذا العام، للمرة الأولى في «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، المقرّ الجديد لـ«شراع»، تحت شعار «حيث ننتمي»، حيث يوفّر المهرجان منصة فريدة لصنّاع التغيير من خلال تعزيز ثقافة التفكير النقدي القائم على التجربة والتحليل الموضوعي.

ويقدّم المهرجان، الذي يستمر لمدة يومين، للزوار من مختلف الجنسيات والثقافات، تجربة تفاعلية تشعرهم بالانتماء الحقيقي إلى واحدة من «المنصات» الخمس المتخصصة، التي تستضيف كلٌّ منها عدداً من النقاشات المهمة بمجال معين، إلى جانب إثرائهم بباقة من الأنشطة التعليمية التي تركز على الروح الريادية وصناعة التغيير، بالإضافة إلى استضافة عدد من شركات التجزئة والعلامات التجارية في مجال الأغذية والمشروبات المحلية، فضلاً عن العروض الموسيقية لنخبة من المواهب الصاعدة من جميع أرجاء الدولة.

وقالت الرئيس التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، نجلاء المدفع: «نتطلع إلى أن تكون هذه النسخة من (مهرجان الشارقة لريادة الأعمال) هذا العام أوسع نطاقاً وأكثر تفاعلية، ومن خلال الجلسات الحوارية الملهمة وورش العمل والعروض التقديمية التي يستضيفها المهرجان، نستهدف تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال وبناء شركات تنافسية عالمية».