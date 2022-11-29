تصرفات عقارات دبي تحقق 1.8 مليار درهم

جاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 1.8 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 482 مبايعة بقيمة 1.19 مليار درهم، منها 91 مبايعة لأراضٍ بقيمة 391.95 مليون درهم، و391 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 800.36 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 80 مليون درهم في منطقة «الخليج التجاري»، تليها مبايعتان بقيمة 24 مليون درهم و16 مليون درهم في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد».

وتصدرت «جبل علي الأولى» المناطق من حيث عدد المبايعات، بعد أن سجلت 45 مبايعة بقيمة 148 مليون درهم، تلتها منطقة «الحبية الخامسة» بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 82 مليون درهم، وثالثة في «اليفرة 2» بتسجيلها أربع مبايعات بقيمة خمسة ملايين درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة «جميرا الثانية» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا»، ثم مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة «البرشاء الأولى».

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 54 مبايعة بقيمة 77 مليون درهم، تلتها منطقة «مرسى دبي» بتسجيلها 51 مبايعة بقيمة 127 مليون درهم، وثالثة في «الثنيه الخامسة» بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم.

بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 580.36 مليون درهم، منها 29 رهناً لأراضٍ بقيمة 445.04 مليون درهم، و107 رهون لفلل وشقق بقيمة 135.32 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «البرشاء جنوب الرابعة» بقيمة 324 مليون درهم، وأخرى في منطقة «الثنية الرابعة» بقيمة 46 مليون درهم.

أما الهبات فشهدت تسجيل 14 هبة بقيمة 38.09 مليون درهم.