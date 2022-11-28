4.7 ملايين مسافر عبر مطارات أبوظبي خلال الربع الثالث

أعلنت «شركة مطارات أبوظبي»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل المطارات الخمسة في إمارة أبوظبي، عن نتائج حركة المسافرين للربع الثالث من عام 2022، والتي كشفت عن استمرار النتائج الإيجابية في حركة المسافرين في مطارات: «أبوظبي الدولي»، «العين الدولي»، «البطين للطيران الخاص»، «دلما»، فضلاً عن مطار جزيرة صير بني ياس، وذلك في الفترة من الأول من يوليو حتى 30 سبتمبر 2022.

ووفقاً لـ«مطارات أبوظبي»، فقد بلغ إجمالي حركة الركاب 4.7 ملايين مسافر، مقارنة بـ 1,3 مليون مسافر خلال الربع الثالث من عام 2021، بزيادة نسبتها 261%.

ووصل عدد المسافرين عبر مطارات أبوظبي الخمس 10 ملايين و982 ألفاً و114 مسافراً حتى 30 سبتمبر 2022، وهو ما يعادل مجموع حركة الركاب في عامي 2020 و2021 معاً، في ما من المتوقع أن يفوق عدد المسافرين عبر مطارات أبوظبي 15 مليون مسافر بحلول نهاية العام الجاري.

تعافي كبير

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في «مطارات أبوظبي»، المهندس جمال سالم الظاهري: «تُعد هذه الأرقام خير برهان على التعافي الكبير الذي شهده قطاع الطيران، وعلى نجاح إمارة أبوظبي في جذب المزيد من شركات الطيران والخطوط الجوية».

وأضاف: «أسهم تقديمنا للعديد من الخدمات الجديدة المتطورة، في التلبية المُباشرة للتزايد المتوقع على الطلب، ما أثمر عن نتائج إيجابية في حركة السفر عبر مطارات أبوظبي خلال عام 2022، ونتوقع أن تستمر في التزايد خلال الربع الأخير من العام».

الحركة الجوية

ووفقاً لبيانات الربع الثالث من عام 2022، فقد تم تسجيل 49 ألفاً و46 حركة جوية عبر المطارات الخمسة، في زيادة ملحوظة مقارنة بـ36 ألفاً و367 حركة جوية خلال الربع الثالث من عام 2021، ليُعد ذلك مؤشراً واضحاً على زيادة شبكة شركات الطيران، ونمو عدد الركاب، في وقت شملت فيه هذه الرحلات أكثر من 100 وجهة مختلفة على متن 23 شركة طيران.

أسواق المسافرين

وبحسب «مطارات أبوظبي»، تصدرت الهند من حيث إقبال الركاب خلال الربع الثالث، مسجلة 933 ألفاً و640 مسافراً، يليها المملكة المتحدة (291 ألفاً و576 مسافراً)، ثم باكستان (265 ألفاً و793 مسافراً)، والسعودية (217 ألفاً و656 مسافراً)، ومصر (197 ألفاً و193 مسافراً).

وجهات رائجة

في حين كانت الوجهات الخمس الأكثر رواجاً خلال الربع الثالث هي: مطار لندن هيثرو (232,002 مسافر)، ومطار مومباي الدولي (155,294 مسافراً)، ومطار دلهي الدولي (130,723 مسافراً)، في ما سجل مطار القاهرة الدولي (118,885 مسافراً)، ومطار كوتشي الدولي (101,828 مسافراً).

