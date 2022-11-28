«ديوا» تدشن محطتي نقل بـ 518 مليون درهم

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) محطة نقل رئيسة جهد «132/11 كيلوفولت» في منطقة إسكان «العوير الأولى»، بقدرة إجمالية 150 ميغافولت أمبير، وكلفة 180 مليون درهم.

كما دشنت محطة نقل رئيسة جديدة جهد «400132 كيلوفولت» في منطقة «جبل علي الأولى»، والخطوط الهوائية التابعة لها، بقدرة إجمالية 2000 ميغافولت أمبير، وكلفة 338 مليون درهم.

وأفادت الهيئة بأن العدد الإجمالي لمحطات النقل جهد «400 كيلوفولت» يرتفع بذلك إلى 27 محطة، وعدد محطات النقل جهد «132 كيلوفولت» إلى 333 محطة، إضافة إلى 30 محطة نقل جديدة جهد «132 كيلوفولت» قيد الإنشاء.

وكشفت الهيئة أنها أرست كذلك عقوداً لإنشاء خمس محطات نقل رئيسة جديدة جهد «132/11 كيلوفولت» في مناطق إسكان المواطنين في كل من «وادي العمردي»، «وادي الشبك»، «ند حصة»، «الخوانيج الثانية»، و«العوير الأولى» بكلفة إجمالية تصل إلى 440 مليون درهم.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، التزام الهيئة بتعزيز أسباب الحياة الكريمة للأسر المواطنة، من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لتنفيذ الخطة الإسكانية المتكاملة، التي جاءت بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتوفير 15 ألفاً و800 مسكن للمواطنين في دبي خلال السنوات الأربع المقبلة، ورفع جودة الحياة في جميع الأحياء السكنية للمواطنين.

وأضاف: «نعمل على توفير بنية تحتية متطوّرة، تضمن مواصلة توفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة، وتواكب ازدهار دبي، وتحقق خطة دبي الحضرية 2040».