ورشة حكومة دبي تحصد 5 جوائز في «أوتوميكانيكا دبي 2022»

حصدت ورشة حكومة دبي خمس جوائز، في حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم ضمن فعاليات معرض «أوتوميكانيكا دبي 2022».

وفازت ورشة حكومة دبي بجائزة «أفضل ورشة لعام 2022 - القطاع الحكومي»، و«أفضل مركز لخدمات هياكل السيارات - القطاع الحكومي»، وجائزة «الاستدامة»، كما نال مدير إدارة الصيانة الهندسية، عقيل مصطفى الجناحي، «جائزة لجنة التحكيم الخاصة»، بينما نالت أمينة علي محمد، جائزة «أفضل امرأة عاملة في مجال صيانة المركبات».

واعتبر المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي، فهد أحمد الرئيسي، الفوز بهذه الجوائز، ثمرة لاعتماد أفضل المعايير والممارسات العالمية.