قريبة من المترو.. أفضل 7 مناطق لاستئجار أو شراء العقارات في دبي

رصد تقرير لموقع «بيوت دوت كوم» أبرز محطات مترو دبي والأماكن القريبة منها، للمساعدة في انتقاء الخيار السكني الأفضل لمن يرغب في استئجار عقار أو شرائه، والتعرف إلى الخدمات الأساسية القريبة من محطات المترو.

وأفاد التقرير بأن محطات مترو دبي تعد وسيلة النقل الأكثر شيوعاً بين الجميع، ويعتمد عليها كثيرون للتنقل من وإلى العمل، كما يستخدمها الأفراد الراغبون في زيارة أشهر الأماكن السياحية القريبة من المترو.

وأشار التقرير إلى زيادة عمليات البحث عن سبع مناطق سكنية، تقع على مقربة من محطات مترو دبي. وحسب التقرير، فإن أبرز المناطق السكنية التي تقع على مقربة من محطات مترو دبي، مقسمة إلى ثلاثة أقسام، الأول مناطق الخط الأحمر، والثاني المناطق القريبة من الخط الأخضر، وأخيراً المناطق القريبة من (مسار إكسبو أو مسار 2020).

«دبي للإنترنت»

يمر «الخط الأحمر» بمحطة مدينة دبي للإنترنت بالمنطقة نفسها إلى جانب «برشا هايتس». وتعرف مدينة دبي للإنترنت بأنها منطقة حرة للأعمال، تهدف إلى تعزيز أنظمة وخدمات تكنولوجيا المعلومات، في كل أرجاء الدولة، كما أصبحت مركزاً للابتكار التكنولوجي والنشاطات التجارية في فترة قصيرة. أما منطقة «برشا هايتس» فتخدم من قبل محطة مدينة دبي للإنترنت، كما تعد من المناطق الحضرية المزدحمة والنابضة بالحياة في دبي، وتضم مجموعة كبيرة من المباني السكنية والتجارية شاهقة الارتفاع، إضافة إلى الفنادق ومباني استئجار الشقق الفندقية.

«الخليج التجاري»

تربط محطة مترو الخليج التجاري منطقة الخليج التجاري بكل مناطق دبي، وتعد المنطقة واحدة من أبرز المراكز السكنية والتجارية في دبي، إذ تقع في مركز استراتيجي وسط قناة دبي المائية، وقبالة وسط مدينة دبي، ما جعلها المنطقة الأمثل للمستثمرين والراغبين في السكن بمنطقة قريبة من مقار أعمالهم، لاسيما أن المواصلات العامة في الخليج التجاري تتصل مع جميع المناطق في دبي عبر المترو والحافلات.

البرشاء

تخدم محطة مترو المشرق مناطق عدة في دبي، أهمها منطقة البرشاء التي كانت ولاتزال من أشهر المناطق السكنية الرئيسة في دبي، والتي تشمل العديد من المباني والمشروعات السكنية، وتقع على مقربة من مول الإمارات، والعديد من المراكز الخدمية والترفيهية في دبي. كما أصبحت المنطقة من المناطق الأكثر طلباً للعقارات، وعلى رأسها شقق وفلل للإيجار في البرشاء، ما جعلها محط أنظار الكثير من المستثمرين.

شارع الشيخ زايد

يعد شارع الشيخ زايد من أبرز المناطق في دبي، إذ إنه أحد الطرق الرئيسة في دبي، وأكثرها ازدحاماً، ويمر منه العديد من محطات «الخط الأحمر»، بما فيها محطة مترو المشرق، ومحطة مترو مركز دبي التجاري العالمي، ومحطة برج خليفة – دبي مول، ومحطة مترو الخليج التجاري، وغيرها من محطات «الخط الأحمر». ويعد شارع الشيخ زايد الرابط بين الإمارات السبع، وتنتشر فيه الأبراج السكنية والفندقية الشاهقة، ويوفر عقارات بنظام التملك الحر.

محطة بنك أبوظبي التجاري

تخدم محطة بنك أبوظبي التجاري، ومحطة برجمان في «الخط الأحمر» منطقة الكرامة وبر دبي. وتمتاز منطقة الكرامة بموقعها الحيوي القريب من المرافق الأساسية والترفيهية، وتتمتع بالعديد من المزايا التي تستقطب الأفراد والعائلات على حد سواء. كما أنها إحدى أشهر المناطق التي يقصدها المواطنون والمقيمون في الإمارات للتسوق، وتتمتع بمميزات عديدة، مثل موقعها القريب من خور دبي، وضمها العديد من المباني السكنية منخفضة الارتفاع، التي يمكن استئجار إحدى وحداتها بأسعار معقولة.

محطة مترو مركز دبي للسلع المتعددة

تخدم محطة مركز دبي للسلع المتعددة، التابعة للخط الأحمر لمترو دبي، منطقة أبراج بحيرات الجميرا «جي ال تي»، وتشتهر بضمها عدداً من الأبراج الشاهقة في دبي، وتتميز بمرافقها الخدمية والترفيهية التي تنتشر في شتى الأرجاء.

«دبي مارينا»

تقدم محطة مركز دبي للسلع المتعددة أيضاً خدماتها إلى منطقة «دبي مارينا»، التي توفر مزايا عدة، تجعل من السكن في هذه المنطقة خياراً صائباً، حيث تضم المباني السكنية والتجارية والوجهات الترفيهية والسياحية. ولطالما اعتُبرت «دبي مارينا» من أهم الوجهات السياحية والسكنية والترفيهية في الإمارة، كما أنها تندرج في قائمة المناطق السكنية المناسبة للعائلات في دبي لاستئجار وشراء الشقق، كونها تزخر بمجموعة من أطول الأبراج السكنية ذات التصاميم المعمارية المميزة، فضلاً عن المرافق والخدمات الأخرى.