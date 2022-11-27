تجار: ارتفاع الأسعار يحفّز متعاملين على بيع السبائك والعملات الذهبية

أفاد مسؤولون بمنافذ لتجارة الذهب والمجوهرات بأن استمرار أسعار الذهب عند حدود سعرية مرتفعة، للأسبوع الثالث على التوالي، حفّز عدداً من المتعاملين على بيع سبائك وعملات ذهبية للمتاجر.

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن الأسعار المرتفعة للذهب، واستقرارها عند معدلات متقاربة لفترة طويلة، انعكس بشكل إيجابي على تنشيط قطاع تجارة السبائك والعملات، مع بيع متعاملين منتجات إلى المنافذ، للاستفادة من فروق الأسعار، أو توجه متعاملين لشراء عملات، مع توقع استمرار الأسعار في تسجيل ارتفاعات جديدة.

وسجلت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع تراجعاً طفيفاً في مؤشراتها، راوح بين 50 و75 فلساً، لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، لتستمر عند حدودها السعرية المرتفعة نفسها، للأسبوع الثالث على التوالي، وارتفع المعدن الأصفر بقيمة وصلت إلى 17.5 درهماً للغرام.

وقال مدير شركة «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن «الأسواق شهدت أخيراً إقبال عدد من المتعاملين على بيع منتجات للعملات والسبائك بأوزان مختلفة للمتاجر، للاستفادة من استمرار أسعار الذهب عند معدلات مرتفعة»، لافتاً إلى أن «بعض المتعاملين اتجه لشراء عملات ذهبية، بأوزان متوسطة وصغيرة، مع انتشار توقعات باستمرار أسعار الذهب في تسجيل زيادات جديدة».

من جهته، أوضح مدير محل «ماشوم للمجوهرات»، راج باهي، أن «استمرار أسعار الذهب عند معدلات مرتفعة، للأسبوع الثالث على التوالي، حفز عدداً من المتعاملين على بيع منتجات للسبائك والعملات إلى المتاجر، لاسيما أن معظم المتعاملين كانوا في مرحلة ترقب للأسعار، وعند استقرارها عند معدلات مرتفعة ومتقاربة، اتجهوا لبيع منتجات بحوزتهم للمتاجر، للاستفادة من فروق الأسعار»، لافتاً إلى أن «الأسواق شهدت معدلات محدودة في حركة الطلب على المشغولات الجديدة».

وأضاف مدير محل «مجوهرات الأيام» جاليش صقر، أن «إقبال متعاملين على بيع منتجات للسبائك والعملات يأتي بعد استقرار الأسعار عند معدلات مرتفعة»، مبيناً أن «وتيرة الطلب على مبيعات المشغولات الجديدة، من المتوقع أن ترتفع بنسب كبيرة خلال عطلة عيد الاتحاد».

إلى ذلك، سجل سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً نحو 213 درهماً، بتراجع 50 فلساً، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما وصل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً إلى 200 درهم، بانخفاض 50 فلساً، ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 190.75درهماً، بتراجع 75 فلساً، كما بلغ سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً 163.5 درهماً، بانخفاض 50 فلساً.