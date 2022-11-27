جمارك دبي تحصد 3 جوائز عالمية

عززت جمارك دبي صدارتها العالمية في مجال الابتكار الجمركي بتحقيق إنجاز جديد في مجال الإبداع والابتكار، حيث فازت الدائرة بثلاث جوائز عالمية رفيعة المستوى في مؤتمر وجائزة منظمة الأفكار البريطانية الـ35، الذي أقيم في مدينة برمنغهام البريطانية من التاسع إلى الـ10 من نوفمبر الجاري.

واستطاعت جمارك دبي الفوز والوصول إلى قمة مؤشر التصنيف البلاتيني الخاص بمنظمة الأفكار البريطانية بالدرجة الكاملة، للعام الـ13 على التوالي، متفوقة على معظم المؤسسات المحلية والعالمية المشاركة في الجائزة والمؤتمر لعام 2022، كما فازت الدائرة أيضاً بجائزتين متقدمتين من جوائز العام الحالي لابتكارها الجديد (طائرة الردع الذكية للتفتيش الجمركي الآمن)، وهما جائزة المُقيِمين لأفضل ابتكار، وجائزة المركز الثاني لفكرة العام عن فئة الابتكار.