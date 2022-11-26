"بي أم دبليو" تطلق سيارة كهربائية مصنعة بألمنيوم اماراتي من مصادر مستدامة

أعلن المركز الميكانيكي للخليج العربي، الوكيل لمجموعة BMW في دبي، والشارقة والإمارات الشمالية، عن إطلاق سيارة كهربائية بالكامل في الأسواق المحلية مصنعة من الألمنيوم الإماراتي المنتج من مصادر مستدامة.

وأشارت الشركة خلال مؤتمر صحافي عقدته في دبي أمس لاعلان اطلاق سيارة الفئة 7 من BMW وسيارة BMW i7 الجديدتين كلياً، إضافة لطرح تشكيلة كاملة من السيارات مثل BMW X7 الجديدة وسيارة BMW 8 Series الجديدة.، إلى أنها أطلقت السيارة BMW i7 الكهربائية كلياً، والتي توفر حلول تنقل مستدامة، إذ تعتمد على مصادر مستدامة لمواد التصنيع، كاستخدامها لألواح ألمنيوم أنتجت باستخدام طاقة كهروضوئية، من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، لذلك من المتوقع أن تقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لمجموعة BMW بنحو 2,5 مليون طن خلال 10 سنوات القادمة.

وأوضحت أنها تعتمد في تصنيعها على نهج تكنولوجي مفتوح، تتوفر BMW 7 Series الجديدة في الإمارات إما كسيارة كهربائية تعمل على البطارية أو كسيارة تقليدية، لافتة إلى أن السيارة الكهربائية الجديدة تتمتع بمدى قيادة يبلغ لكل عملية شحن كاملة يصل إلى 625 كليو متر.

وأوضحت أن سيارة BMW i7 اتأتي مدعمة بالمصابيح الأمامية الكريستالية من BMW ذات تثيراً ضوئياً، وتقدم تجربة تتمثل في مواكبة معايير حلول التنقل المستدام والصديقة للبيئة.

وبدوره قال الرئيس التنفيذي في المركز الميكانيكي للخليج العربي، أيهان أولسر، إننا أطلقنا أول سيارة BMW i7 كهربائية بالكامل، إذ نشهد اليوم فصلاً جديداً في عالم سيارات BMW ، اذ يسهم المركز الميكانيكي للخليج العربي في رسم ملامح مستقبل السيارات العصرية والمستدامة.