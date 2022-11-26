15 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 15 مليار درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات العقارية، الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 2249 مبايعة بقيمة 6.05 مليارات درهم، منها 313 مبايعة لأراض بقيمة 1.57 مليار درهم و1936 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 4.48 مليارات درهم، فيما سجلت الرهونات 8.43 مليارات، بينما شهدت الهبات تسجيل 145 هبة بقيمة 522.99 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 130 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، بينما كانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 52 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية.