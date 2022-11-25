1.5 تريليون درهم تجارة الإمارات غير النفطية في 9 أشهر

كشف وزير دولة للتجارة الخارجية نائب رئيس مجلس تطوير الصناعة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن قيمة تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية، تجاوزت 1.5 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 1.28 تريليون درهم، سجلتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال الزيودي خلال الإعلان عن استضافة دولة الإمارات ملتقى الاستثمار السنوي بنسخته الـ12 في مايو المقبل بأبوظبي، إن الإمارات تستأثر بأكثر من 70% من حجم السياحة العلاجية في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هناك فرصاً لزيادتها خلال الفترة المقبلة.

وبيّن الزيودي في تصريحات صحافية على هامش الإعلان، أن ضريبة الشركات التي سيتم تطبيقها منتصف العام المقبل، ستحل محل كثير من الرسوم، موضحاً أنه سيتم تطبيقها بشكل سلس لا يؤثر في الشركات.

وأكد أن المؤشرات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات خلال العام الجاري مبشرة، وتشير إلى أنها ستتجاوز قيمة الاستثمارات الأجنبية للعام الماضي، والتي بلغت 20.7 مليار دولار.

وأوضح الزيودي أن الإمارات الأولى في استقطاب الاستثمارات الأجنبية عربياً، والـ19 عالمياً، فيما تستحوذ على 40% من الاستثمارات الأجنبية لدول المنطقة.

وأضاف أن الدولة تستهدف التركيز على جذب استثمارات أجنبية كثيفة في قطاعات الاقتصاد الجديد، وعلى رأسها الرقمنة والاستدامة والتحول التكنولوجي والصناعات المتقدمة.

من جانبه، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد علي الشرفاء، إن أبوظبي تستضيف الملتقى بعد أن رسخت مكانتها وجهة مفضلة ومزدهرة للأعمال، مشيراً إلى أن الإمارة أطلقت العديد من المبادرات خلال العامين الماضيين، من اجل جذب الاستثمار الأجنبي، من بينها الاستراتيجية الصناعية.