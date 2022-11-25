«جمارك دبي» تعرّف المسافرين بخدماتها الرقمية

أطلقت دائرة جمارك دبي حملة توعوية حول خدماتها الرقمية ومبادراتها المبتكرة الخاصة بالإجراءات التي تكفل تسهيل حركة السياح والمسافرين.

وأفادت الدائرة بأنها تسعى إلى تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الحملة، نظراً لتضاعف أعداد المسافرين القادمين إلى الدولة حالياً، نتيجة زخم الفعاليات والأحداث المتلاحقة حيث تتميز الإمارات بموسمها الشتوي، إضافة إلى استقبال عشرات الآلاف من مشجعي كأس العالم في قطر، وقرب انطلاق مهرجان دبي للتسوق الذي يستمر خلال الفترة من 15 ديسمبر 2022 حتى 29 يناير 2023.

وأوضحت «جمارك دبي» أنها تهدف من هذه الحملة التي تنطلق من مطار آل مكتوم الدولي، إلى تعريف المسافرين، ورفع مستوى وعيهم بالأنظمة الذكية التي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم في دقائق معدودة من خلال الأجهزة الذكية، فضلاً عن التعريف بما هو مسموح وممنوع حمله مع المسافر.

وتضمنت الحملة لوحات إرشادية لتطبيق «الإفصاح المبكر الذكي»، الذي يتيح للقادمين إلى دبي، الإفصاح المسبق عن (البضائع، الأمتعة الشخصية والهدايا، العملات المعدنية، والمبالغ النقدية) الواردة بصحبة المسافر، كما يوفر التطبيق خاصية طلب إنجاز المعاملات الواردة قبل الوصول إلى الدولة، بما يختصر وقت عبورهم عبر «المسار الأحمر» لإنهاء الإجراءات الجمركية في أقل من أربع دقائق.

ولفتت «جمارك دبي» إلى أن الحملة التوعوية تشمل التعريف بـ«الدليل الجمركي للمسافرين» الذي توفره عبر موقعها الإلكتروني، ويتضمن تعريف المسافرين بالأمتعة التي يصرح بها عند السفر، والمواد الممنوعة، والأمتعة المعفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، وتحصيل رسوم الأمتعة الزائدة على المسموح بنقله.

حملات مبتكرة

وقال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في «جمارك دبي»، خليل صقر بن غريب، إن الدائرة تحرص على تعزيز النجاحات التي تحققها دبي في مستويات التجارة والسياحة، عبر تطوير برامج وخدمات رقمية تدفع نحو تسهيل الإجراءات الجمركية، بما يعود بالنفع على المتعاملين.

وأضاف أن الحملات التسويقية المبتكرة لـ«جمارك دبي» تتميز بالتنوّع والإبداع، وتلعب دوراً حيوياً في استقطاب المزيد من التجار والمستثمرين، وكذلك تعزيز الوعي عند المسافرين والسياح من مختلف أنحاء العالم، بقنوات إنجاز الإجراءات الجمركية بكل سهولة ويسر، والتعريف بكل ما هو جديد في الخدمات التي توفرها «جمارك دبي»، وتسليط الضوء بشكل منهجي ومتكامل على مقومات دبي التجارية والسياحية، باعتبارها وجهة مثلى للسياحة والتجارة، وسهولة ممارسة الأعمال، بما يدعم موقع دبي ودولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية.