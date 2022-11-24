2.54 تريليون درهم رأس المال السوقي لأسهم «أبوظبي للأوراق المالية»

استقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 3.33 مليارات درهم بنهاية تعاملات أمس، وتوزعت بواقع 3.09 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و248.06 مليون درهم في سوق دبي المالي، وجرى التداول على نحو 479.4 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 21 ألف صفقة.

وعزز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه في ختام تداولات أمس، وربح رأسماله السوقي نحو 21.8 مليار درهم، بعد تنفيذ صفقات كبيرة على سهم «إي أند».

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 2.54 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 2.518 تريليون درهم في نهاية جلسة أول من أمس، بينما وصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي إلى 581.9 مليار درهم.

وشهد سهم مجموعة «إي آند - اتصالات سابقاً» في سوق أبوظبي تنفيذ سبع صفقات كبيرة بقيمة تجاوزت 5.7 مليارات درهم على عدد 59.8 مليون سهم. وشهد أداء سوق أبوظبي دعماً بارتفاع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 2.97%، و«إي آند» 0.72%. وتصدّر «إي آند» النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 1.57 مليار درهم.

وفي سوق دبي، ارتفع «الإمارات دبي الوطني» 0.38%.

وتصدّر سهم «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 45.2 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 40.15 مليون درهم، ثم «مصرف عجمان» 31.7 مليون درهم.