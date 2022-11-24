«دبي الإسلامي» يصدر بنجاح أول صكوك مستدامة بـ 750 مليون دولار

أعلن بنك دبي الإسلامي، الحائز على تصنيف «A3» من قبل وكالة «موديز»، وتصنيف «A» من قبل وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، عن نجاحه في تسعير أول إصدار لصكوك مستدامة بقيمة 750 مليون دولار أميركي، لأجل استحقاق يمتد خمس سنوات، وبمعدل ربح 5.493% سنوياً، بسعر أعلى بواقع 155 نقطة أساس من سندات الخزانة الأميركية لأكثر من خمس سنوات.

وأكد البنك أن هذا الإصدار حظي بامتيازات متعددة، كونه الأول من نوعه للصكوك المستدامة لمؤسسة مصرفية، والإصدار الأكبر حجماً (بقيمة 750 مليون دولار أميركي) في أسواق رأس المال الدولية من قبل أحد بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ فبراير 2022.

وأوضح البنك أن الإصدار يؤكد من جديد ريادة «دبي الإسلامي» لقطاع التمويل الإسلامي والمستدام، في حين يتمتع بمتابعة واهتمام قوي من قبل مختلف المستثمرين من أوروبا، وآسيا والشرق الأوسط.

ووفقاً للبنك، فقد تم تسعير الصكوك بعد الانتهاء من عملية تسويق شاملة في السوق، حيث قام بنك دبي الإسلامي خلالها بإطلاع المستثمرين على أدائه المالي الإيجابي، إضافة إلى إطار عمل التمويل المستدام للبنك.

وتخطى حجم الاكتتاب أكثر من 2.3 مرة على الرغم من نجاح البنك في تحقيق أكبر إصدار للصكوك من قبل بنك خليجي منذ فبراير 2022.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان: «كانت هذه الصفقة في غاية الأهمية لبنك دبي الإسلامي، بالنظر إلى التزامنا القوي والكبير تجاه التمويل المستدام، وأجندة صافي الانبعاثات الصفرية لدولة الإمارات، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة».

وأضاف: «أسعدتني على وجه الخصوص استجابة المستثمرين التي دفعت البنك لإصدار أكبر (بقيمة 750 مليون دولار)، وهي ضمن معايير التسعير لدينا، حيث يؤكد نجاح هذه الصفقة من جديد، على الثقة التي يضعها المستثمرون في بنك دبي الإسلامي».

وقال: «بينما نكون أول بنك في دولة الإمارات يصدر صكوكاً مستدامة، فإنني على يقين بأن هذه الخطوة تشكل سابقة تدفع البنوك الإسلامية الأخرى للاحتذاء بها».