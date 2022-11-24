62.8 مليار درهم فوائد اقتصادية متوقعة توفرها الحوسبة السحابية للشركات الناشئة

كشف تقرير حديث أصدرته غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع «أمازون ويب سيرفيسز» (AWS)، عن توقعات تفيد بتوفير الحوسبة السحابية واسعة النطاق فوائد اقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في دولة الإمارات، تقدر قيمتها بنحو 17.1 مليار دولار (62.8 مليار درهم)، وذلك خلال الفترة من 2022 إلى 2030، منها 10.1 مليارات دولار (37 مليار درهم) على شكل فوائد للمستخدمين، وسبعة مليارات دولار (25.7 مليار درهم) على شكل فوائد للشركاء.

وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان «تأثير الحوسبة السحابية واسعة النطاق على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في الإمارات»، أن إجمالي تلك الفوائد يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في عام 2021.

استفادة

وتطرق التقرير إلى تأثير الحوسبة السحابية واسعة النطاق على الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في الإمارات، موضحاً أن 74% من تلك الشركات لاتزال تعتمد في إتمام عملياتها على الطرق التقليدية وتستعين بأدوات الاتصال الأساسية البسيطة، ما يسلط الضوء على إمكانية الاستفادة من مزايا الحوسبة السحابية لتعزيز نشاطها وعملياتها.

وقدّر التقرير أنه بين عامي 2022 و2030، يمكن لفوائد الحوسبة السحابية واسعة النطاق أن توجد أيضاً 133 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وأن تقلل البصمة الكربونية للدولة بنسبة تصل إلى 78%، وذلك مقارنة بنماذج البنية التحتية الأخرى، حيث من المحتمل أن تقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 2.2 مليون طن متري، وتقليل الحوادث الأمنية بنسبة تصل إلى أكثر من 30%.

مستقبل الأعمال

وقال المدير التنفيذي لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، خالد الجروان، إن «دبي تستمر باعتماد استراتيجيات ومبادرات لتسريع تحولها الرقمي استعداداً لمستقبل الأعمال القائم على المعرفة والتكنولوجيا».

وأضاف أن «الحوسبة السحابية توفر فرصاً هائلة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في تعزيز تنافسيتها في سوق الأعمال، وتوظيف هذه التقنيات للخروج بحلول ابتكارية تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتسهم بنمو أعمالها.

إمكانات هائلة

من جانبه قال المدير العام لـ«أمازون ويب سيرفيسز» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، ياسر حسن، إن «مخرجات التقرير تشكل دليلاً جديداً على الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها التقنيات السحابية وقدرتها على خلق المزيد من القيمة، لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة».

وأضاف أنه يمكن للشركات بمختلف أحجامها ومجالات أعمالها في دولة الإمارات تسخير وتوظيف الإمكانات التي توفرها السحابة لدفع عجلة الابتكار والارتقاء بمستويات مرونة وكفاءة عمليات التحول الرقمي ونماذج أعمالها في سوق أكثر ديناميكية وتنافسية.

توصيات

وقدم التقرير ثلاث توصيات رئيسة للاستفادة من تلك المزايا: الأولى قيادة المؤسسات الحكومية لمسار التحول الرقمي عبر مواءمة وتبسيط اللوائح الرقمية والبيانات وتنفيذ نظام تصنيف البيانات القائم على المخاطر لتحسين أمن البيانات، وتسهيل اعتماد التكنولوجيا.

أما التوصية الثانية فتشمل تعاون القطاع الحكومي مع القطاع الخاص وشركات التكنولوجيا عن قرب، لسد الفجوة الرقمية من خلال برامج التدريب وتطوير المهارات، في حين تسلط التوصية الثالثة الضوء على أهمية زيادة التعاون بين المشرعين والشركات الخاصة لضمان عدم عرقلة اللوائح التنظيمية لتبني التكنولوجيا.

مزايا الحوسبة السحابية واسعة النطاق

أوضح تقرير لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي و«أمازون ويب سيرفيسز»، أن مزايا الحوسبة السحابية واسعة النطاق تشمل التخزين السحابي القابل للتطوير، وخدمات الدفع عند الاستخدام، فضلاً عن مضاعفة الأمن الرقمي، وتبسيط العمليات التشغيلية العالمية، إضافة إلى توفير الخبرة اللازمة لاكتشاف الثغرات التشغيلية والتنظيمية عند التوسع خارج الحدود.

وفي المقابل تؤدي هذه المزايا إلى زيادة الإنتاجية، وتوفير التكاليف، وتعزيز الإيرادات، وإيجاد فرص عمل، وتحسين الاستدامة.

• %74 من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات لديها فرصة للاستفادة من مزايا الحوسبة السحابية.