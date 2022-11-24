«طيران الإمارات» تسيّر رحلتين مباشرتين إلى كولومبو يومياً

أعلنت شركة طيران الإمارات، أنها تعتزم تشغيل رحلة يومية مباشرة ثانية بين دبي وكولومبو اعتباراً من أول ديسمبر 2022 لتلبية طفرة الطلب الموسمية على السفر.

وأوضحت الناقلة في بيان أمس، أن الخدمة الجديدة «ئي كيه 648/ 649»، سترفع عدد الرحلات اليومية بين المدينتين إلى ثلاث، منها رحلتان مباشرتان دون توقف، وواحدة عبر ماليه، عاصمة المالديف.

وأضافت أن خدمة «طيران الإمارات» اليومية الجديدة تعمل مباشرة بين دبي وكولومبو، ما عدا المدة من 16 إلى 30 ديسمبر، حيث تتوقف الرحلة من دبي إلى كولومبو في ماليه. واعتباراً من 1 إلى 15 ديسمبر، ومن 31 ديسمبر إلى 26 مارس 2023، ستغادر الرحلة «ئي كيه 648» مطار دبي الدولي في الساعة 4:10 عصراً كل يوم، وتصل إلى كولومبو في الساعة 9:55 ليلاً.