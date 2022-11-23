تصرفات عقارات دبي تسجل 1.6 مليار درهم

جاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم، 1.6 مليار درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 491 مبايعة بقيمة 1.23 مليار درهم، منها 91 مبايعة لأراض بقيمة 404.06 ملايين درهم، و400 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 824.16 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 45 مليون درهم، و23 مليون درهم، و22 مليون درهم على التوالي في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد».

وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، بعد أن سجلت 33 مبايعة بقيمة 112 مليون درهم، تلتها منطقة «جبل علي الأولى» بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 72 مليون درهم، وثالثة في «اليفرة 2» بتسجيلها ست مبايعات بقيمة ثمانية ملايين درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة «المركاض» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعتان بقيمة 16 مليون درهم و15 مليون درهم في منطقة «الصفوح الثانية».

وتصدرت «المركاض» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 59 مبايعة بقيمة 124 مليون درهم، تلتها منطقة «مرسى دبي» بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 117 مليون درهم، وثالثة في «الخليج التجاري» بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم.

بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 334.94 مليون درهم، منها 22 رهناً لأراض بقيمة 171.32 مليون درهم، و70 رهناً لفلل وشقق بقيمة 163.62 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «البرشاء جنوب الرابعة» بقيمة 118 مليون درهم، وأخرى في منطقة «القصيص الأولى» بقيمة 36 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل 33 هبة بقيمة 88.55 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «نخلة جميرا» بقيمة 35 مليون درهم، وأخرى في منطقة «أم سقيم الثانية» بقيمة 18 مليون درهم.

