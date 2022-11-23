«اقتصادية رأس الخيمة» تطلق «فرصة» لدعم رواد الأعمال

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، خدمتها الجديدة (رخصة فرصة) لدعم رواد الأعمال المقيمين في الإمارة، والتي تتيح لهم الحصول على ترخيص اقتصادي لممارسة أنشطتهم التجارية من المهن والأنشطة التي يمكن ممارستها من المنزل.

وأوضحت مديرة إدارة تطوير الأعمال في الدائرة، عائشة عبيد العيان، أن الدائرة أتاحت ممارسة 63 نشاطاً اقتصادياً من فئات الأعمال اليدوية والمهنية وفئة الخدمات الاستشارية والتصميم والتي تتمثل في تصميم برامج الحاسب الآلي واستشارات تقنية المعلومات، وإدارة العمليات التسويقية، والخدمات الإعلانية عبر المواقع الإلكترونية وغيرها.

وأضافت العيان أن «اقتصادية رأس الخيمة»، حددت عدداً من الضوابط والأحكام للحصول على الرخصة المنزلية «فرصة»، أهمها أن يكون صاحب الرخصة على إقامة ذويه، أو حصوله على شهادة لا مانع من قبل كفيله وأن يكون مصدرها إمارة رأس الخيمة، إضافة إلى عدم امتلاكه أي رخصة سابقة، وأن تكون رخصة فرصة الصادرة من اقتصادية رأس الخيمة الرخصة الوحيدة للمستفيد، كما لا يمكن إصدار تصاريح العمل بموجب هذه الرخصة، ولا يجوز أن يشمل الترخيص الواحد أكثر من نشاط واحد بالمجال نفسه.

• الرخصة تتيح ممارسة 63 نشاطاً منها الأعمال اليدوية والمهنية والتصميم والخدمات الاستشارية.