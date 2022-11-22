انطلاق الدورة 19 من معرض أوتوميكانيكا دبي

انطلق معرض أوتوميكانيكا دبي، المعرض التجاري الدولي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط لقطاع خدمات ما بعد بيع السيارات، اليوم في مركز دبي التجاري العالمي. وتستعرض الفعالية الممتدة لثلاثة أيام مجموعةً واسعة من المنتجات والخدمات والتقنيات وأحدث الابتكارات من المنطقة والعالم، فضلاً عن توفير منصةٍ لخبراء القطاع تتيح لهم التواصل وتبادل الرؤى والأفكار.

وتشهد الدورة الـ 19 من المعرض الذي تنظمه شركة ميسي فرانكفورت تركيزاً على التقنيات والابتكارات، مع نموٍ لافت في المساحة بنسبة 79% والمشاركة بنسبة 98% مقارنةً بعام 2021 شملت 1,145 جهةً عارضة من 53 دولة و20 جناحاً وطنياً، بما فيها الولايات المتحدة والبرازيل وألمانيا والصين والهند ومصر وفرنسا.

ويمتد المعرض هذا العام على 11 قاعة تغطي ستة قطاعات، تشمل قطع الغيار والمكونات؛ والإلكترونيات والنظم؛ والإكسسوارات ومعدات زينة السيارات؛ والإطارات والبطاريات؛ والتصليح والصيانة؛ وغسيل وتجديد السيارات.

وتشارك رابطة هونج كونج لقطع غيار السيارات للمرة الأولى في المعرض، حيث أطلقت جناحها الوطني رسمياً هذا العام مع جهاتٍ عارضة من جميع مفاصل القطاع. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال نورمان دبليو إتش، رئيس رابطة هونج كونج لقطع غيار السيارات المنظمة للجناح خلال الافتتاح الرسمي للجناح: "نترقب المشاركة في هذا المعرض منذ عامين، وتُعد هذه الخطوة إنجازاً حقيقياً بالنسبة لنا ولشركائنا. ويسعدنا التواجد في دبي بعد المشاركة في المعرض ضمن مدنٍ عديدة أخرى، حيث نتطلّع للتعرّف على القطاع عن كثب وعقد شراكاتٍ جديدة خلال اليومين القادمين".

كما شهد اليوم الأول توقيع شراكة ثنائية بين مينرال سيركلز بيرنجز، أحد الموزعين الرائدين في المنطقة؛ واثنتين من شركات توريد قطع الغيار الرائدة دولياً كورتيكو (ألمانيا) وجي بي إم (الولايات المتحدة). وتتيح الاتفاقية لمينرال سيركلز بيرنجز وصولاً أكبر إلى الأسواق الدولية وشبكات الموردين، ما يدعم قسم منتجات محامل السيارات الكهربائية الآخذ بالنمو لدى الشركة.

وفي هذا الصدد، قال حسنين علوان، المدير الإداري لدى مينرال سيركلز بيرنجز: "مع دخول السيارات الكهربائية إلى السوق في السنوات الأخيرة، تسعى مينرال سيركلز بيرنجز لتلبية أحدث متطلبات القطاع من خلال الشراكة مع كورتيكو وجي بي إم. ومع توقعاتٍ بتوسع سوق السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 33.8% في الفترة بين 2023 و2028، فإن هذه الشراكات تدفعنا للتفكير بشكلٍ استراتيجي لتطوير مضخات مياه كهربائية ذات أداءٍ متميز وغيرها من الابتكارات الضرورية".

وتعود أكاديمية أوتوميكانيكا مجدداً هذا العام على مدار أيام المعرض الثلاث، لتجمع نخبةً من المتحدثين المتخصصين في القطاع، أمثال كايل ويبر، مدير رحلة العملاء والابتكار لدى سير، أول علامة تجارية لصناعة السيارات الكهربائية في المنطقة؛ وعاصف خان، مستشار القطاع لدى ساب.

كما اشتملت الفعالية على جلسةٍ حوارية بمشاركة سوبشري راماراثنام، مستشار رئيسي لممارسات التنقل لدى فروست أند سوليفان، والذي قدم لمحةً عن خدمات ما بعد بيع السيارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي في اليوم الأول. وتطرق خلال حديثه إلى عدد السيارات الخفيفة في في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً وجود 17.4 مليون سيارة على الطريق حالياً وأكثر من 8.5 مليون سيارة في المملكة العربية السعودية و4.1 مليون في الإمارات. ومن المتوقع ارتفاع ارتفاع عدد المركبات الخفيفة إلى 19.1 مليون بحلول عام 2025، مع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 3%.

كما ركزت إحدى جلسات اليوم الافتتاحي على تطور آليات القيادة للتغلب على تحديات السوق الجديدة التي تواجه قطاع السيارات الآخذ بالتغير، بما فيها زيادة نسبة الاشتراك في خدمات النقل مثل أوبر وكريم وتجارب الشراء عبر الإنترنت والمركبات المرتقبة التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية وانتشار الدراجات البخارية الكهربائية.

وبدوره، قال طوني أبو الزلف، الشريك المؤسس والمدير الإداري في سينكرون: "لم يشهد قطاع السيارات تغييرات كبيرة خلال الخمسين إلى الستين عاماً الماضية، لكن ذلك لن يستمرّ مع توقعات بحدوث كثير من التطورات والتغييرات في الوقت ذاته. وأعتقد أنه بعد 10 سنوات، لن يكون الحديث عن قطاع السيارات فحسب بل عن تجارب التنقل عموماً".