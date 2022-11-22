"مجموعة ملتي بنك" تنقل مقرّها الرئيس من هونغ كونغ إلى دبي

منذ إنشائها في العام 2005، شهدت "مجموعة ملتي بنك" تطوّراً متواصلاً وملفتاً، جعلها أكبر مؤسسة في عالم تداول المشتقات المالية في جميع أنحاء العالم. و في العام 2022، سجلت "مجموعة ملتي بنك" حجم تداول يوميّ، يفوق 12,1 مليار دولار أميركي، كما تقدم خدماتها لقاعدة واسعة من العملاء، تضمّ أكثر من 1،000،000 عميل، من أكثر من 100 دولة عبر 5 قارات حول العالم.

في هذه المناسبة، صرّح نصر طاهر، رئيس مجلس إدارة "مجموعة ملتي بنك" قائلاً: "في شهر أكتوبر 2022، نقلت "مجموعة ملتي بنك" مقرّها الرئيسي من هونغ كونغ إلى دبي؛ الإمارات العربية المتحدة، من هونج كونج".

وأضاف: في الربع الثاني من العام الجاري، مُنحت "مجموعة ملتي بنك" تراخيص صادرة عن اثنتين من أكثر الهيئات التنظيمية ثقةً ومصداقيةً واحتراماً في جميع أنحاء العالم، هما "هيئة الأوراق المالية والسلع- الإمارات العربية المتحدة" SCA، و"السلطة النقدية في سنغافوره" MAS. وفي مواجهة الظروف السائدة في هونغ كونغ، حيث كان المقرّ الرئيسيّ للمجموعة، وجد مجلس إدارة "مجموعة ملتي بنك" نفسه أمام خيارٍ صعب، حول نقل مقرّه الجديد إلى سنغافوره أو دبي. وبعد العديد من جلسات النقاش المستفيض، يسعدني الإعلان أنّ مجلس الإدارة وافق بالإجماع على نقل مقرّها الرئيسيّ إلى دبي، بدلاً من سنغافوره، استناداً بشكلٍ خاص إلى السياسة الإيجابية والمشجعة التي تعتمدها الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، في الترويج لدبي كمركز مالي ووجهةٍ رائدة في هذا القطاع، على مستوى العالم".

وختم بالقول: "نحن فخورون جداً بانتقال "مجموعة ملتي بنك" إلى دبي، حاملةً معها سجلاً حافلاً بالإنجازات وبالعلاقات الوثيقة مع منظمين دوليين في قطاع المال والأعمال، ويسعدنا أن لتضع أكبر مؤسسة في مجال المشتقات المالية في العالم خبراتها في سبيل ترسيخ موقع دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة المراكز المالية الرائدة في العالم".

وتعمل "مجموعة ملتي بنك" في أكثر من 20 دولة، عبر 5 قارات حول العالم، بما في ذلك هونغ كونغ، أستراليا، سنغافوره، إيرلندا، المملكة المتحدة، ألمانيا، النمسا، المكسيك، قبرص، تركيا، الإكوادور، الولايات المتحدة الأميركية، الصين، ماليزيا، فيتنام، الفليبين، الهند، جزر كإيمان، جزر فيرجن البريطانية، ودولة الإمارات العربية المتحدة حديثاً.