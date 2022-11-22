توقيع أغلى عقد إيجاري بدبي بقيمة 1.8 مليون درهم سنوياً

أعلنت شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز، الوكالة، والتابعة لمجموعة متروبوليتان العقارية، عن عقدها واحدة من أضخم صفقات التأجير في الحي الأول في منطقة مدينة الشيخ محمد بن راشد بدبي.

وتم تأجير الفيلا الفخمة التي تبلغ مساحتها 15,500 قدم مربع، والمكونة من ست غرف نوم، لعائلة أوروبية قررت الانتقال إلى دبي.

ويمتد عقد الإيجار بحسب الوكالة المؤجر لعام واحد فقط، ويعتبر من الأغلى بالنسبة للعقود الإيجارية التي تم توقيعها خلال العام الجاري. .

إلى ذلك قال عقاريون، إن دبي عززت موقعها كمركز لإقامة أثرياء العالم، مستشهدين على ذلك بحجم الصفقات الكبيرة التي تمت خلال الفترة المنقضية من العام الجاري، خصوصاً في جزيرة النخلة وعدد من الأماكن الأخرى في دبي.

وأشاروا، إلى أن عدد الأثرياء في مدينة دبي في تزايد مستمر في ما يتعلق بشراء العقارات الفاخرة، وتم تسجيل مبيعات قياسية في مناطق عدة أبرزها «جميرا باي»، حيث تم بيع أرض بقيمة 180 مليون درهم خلال شهر أغسطس الجاري، وخلال الشهر الماضي تم بيع فيلا بسعر 35 مليون دولار أميركي، أي ما يعادل 128.5 مليون درهم.