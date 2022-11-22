«دبي للسلع»: شراكة تعزّز سهولة تداول الذهب من خلال الأصول المرمّزة

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن إبرام شراكة مع «كومتك جولد» لرقمنة عملية تداول الذهب من خلال إصدار رموز مشفرة لتداولات المعدن الثمين مدعومة بسبائك ذهب مادية مسجلة في منصة «تريد فلو» التابعة للمركز.

وتعد «تريد فلو» منصة إلكترونية لتسجيل ملكية السلع المخزنة في مرافق فعلية بدولة الإمارات.

وأفاد المركز بأنه سيتم إنشاء رموز «كومتك جولد» (CGO) على شبكة «بلوك تشين» XinFin Protocol (XDC)، بناءً على إيداع سبائك الذهب المادية الموجودة في الخزائن المعتمدة من المركز.

وسيتم دعم كل سبيكة ذهبية بضمان من «تريد فلو»، ما يجمع بين السهولة المتزايدة لتداول الأصول المرمزة والأمان الإضافي والشفافية.

ويمثل كل رمز مشفَّر غراماً واحداً من الذهب، وبالتالي سيتمكن المستثمرون والمتداولون من تداول الذهب بدءاً من غرام واحد فقط، ما يضفي طابعاً من الحرية على هذه الفئة من الأصول عبر جعل تداولها أكثر سهولة وفي متناول الجميع.

وأشار المركز إلى أن الرموز متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومدعومة بالكامل بالذهب المادي في شكل سبائك ذهبية بوزن واحد كيلوغرام بدرجة نقاوة تبلغ 999.9، ومن علامات تجارية معروفة عالمياً.

وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية للشفافية في قطاع المعادن الثمينة، ستضم كل سبيكة أرقام تعريف وشهادات فريدة صادرة مباشرة من شركات التكرير.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم، إن «الأحداث التي شهدتها الأسواق أخيراً، أبرزت الحاجة إلى مزيد من الشفافية والرموز المشفرة المدعومة بأصول أساسية حقيقية».

وأضاف: «لتلبية هذه الحاجة بشكل عملي، جاءت شراكتنا مع (كومتك جولد) الرامية إلى تمكين تداول سبائك الذهب المرمّزة المدعومة بضمانات منصة (تريد فلو) التابعة للمركز».