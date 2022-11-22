«مصدر للاستثمار العقاري» يستحوذ على عقارات بـ 934 مليون درهم

أعلن صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر، الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات والمخصص للاستثمار في أصول عقارية مستدامة، عن استكمال عملية الاستحواذ على عقارات بقيمة 934 مليون درهم، لتصل بذلك قيمة محفظة أصوله العقارية إلى 1.91 مليار درهم.

وكشفت «مصدر لإدارة رؤوس الأموال المحدودة»، الجهة المديرة للصندوق، عن عمليات الاستحواذ خلال «أسبوع أبوظبي المالي»، لافتة إلى أن ذلك يأتي بعد توقيع الصندوق اتفاقية تمويل بقيمة 200 مليون دولار مع بنك أبوظبي الأول في يناير الماضي، بهدف تنمية محفظة مشروعاته.

وتشمل عمليات الاستحواذ الأخيرة للصندوق، مبنيين كاملي الإشغال، حاصلين على التصنيف البلاتيني بنظام «ليد» LEED (الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة) في «مدينة مصدر»، هما: المقر الرئيس لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومجمع الاتحاد السكني المستدام. كما تم الاستحواذ على مقر «معهد الابتكار التكنولوجي» الحاصل على التصنيف الذهبي بنظام «ليد». وحصلت هذه الأصول الثلاثة على تصنيف «3 لآلئ»، وفقاً لنظام التقييم بدرجات اللؤلؤ للمباني التابع لبرنامج «استدامة» في أبوظبي.

وقال مسؤول تنفيذي أول في «مصدر لإدارة رؤوس الأموال المحدودة»، أنتوني تايلور، إن نمو أصول الصندوق بنسبة جاوزت الضعف خلال العامين الماضيين منذ تأسيسه، يشكل دليلاً ملموساً على إمكانات التطوير العقاري المستدام في المنطقة. كما يسلط الضوء على الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها «مدينة مصدر» كمركز متقدم للابتكار ومجتمع مستدام مزدهر. يذكر أنه تم تأسيس صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر، من قبل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، كأداة استثمارية لتمكين المستثمرين المحترفين من الاستثمار في محفظة تضم أصولاً عقارية مستدامة تدار باحترافية ومدرّة للدخل في «مدينة مصدر».