«تنظيم الاتصالات»: للمشترك حق استرداد الرسوم حال عدم توافر الخدمة

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن للمشترك الحق في طلب استرداد الرسوم المحتسبة في الأيام التي لا تتوافر فيها خدمة الاتصالات الخاصة به، وطلب استخدام مبلغ التأمين الذي قد يدفعه المستهلك مقابل خدمة التجوال الدولي.

كما أكدت الهيئة في تقرير محدث حول حقوق مستهلكي خدمات الاتصالات، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، حق المستهلكين في طلب حماية معلوماتهم وبياناتهم الشخصية من مزودي خدمات الاتصالات مع إلزام المزود بأن يأخذ إذن المستهلك قبل أن يشارك بياناته مع الشركات التابعة له أو الأطراف الأخرى التي لا تشارك مباشرة في توفير خدمات الاتصالات للمستهلك، فضلاً عن إلزام المزود بالحصول على موافقة المستهلك قبل نشر المعلومات الخاصة به في دليل الهاتف.

العقود والخدمات

وفي ما يتعلق بالعقود والخدمات، ألزمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المزودين بتزويد المشتركين بمعلومات واضحة حول أي شرط من شروط الترقية للخدمة أو النقل، بما في ذلك أي تغييرات تطرأ على الخدمة وسعرها مستقبلاً والحصول على موافقة المستهلك بشأن تزويده ببيانات إضافية للهاتف المتحرك بمجرد استنفاد البيانات الخاصة به.

الشروط والأحكام

كما ألزمت «تنظيم الاتصالات» مزودي الخدمة بتقديم كامل المعلومات والشروط والأحكام ومعلومات الأسعار للمتعامل بصورة واضحة وكافية ودقيقة ومجانية قبل التعاقد بالنسبة للخدمات والخيارات المتاحة من قبل مزود خدمات الاتصالات، ليتمكن من اتخاذ خيار مدروس واستلام لمحة حول المنتج تتضمن كحد أدنى الرسوم المستحقة وعدد مرات الدفع ومدة العقد وشرح الخصومات المطبقة وفترة سريانها، علاوة على وصف لأي مميزات إضافية مشمولة في الباقة ورسوم الإلغاء المبكر إن وجدت.

الإشعارات

وبخصوص الإشعارات والتنبيهات، شددت الهيئة على أن للمستهلك الحق في إشعاره قبل 28 يوماً على الأقل من زيادة في الأسعار أو أي تغيير في العقد من شأنه أن يؤثر على زيادة الأسعار، وأن يتم إشعاره عن أي انقطاع مخطط له في خدمة الاتصالات.

وأكدت «تنظيم الاتصالات»، إلزامية ألا يتم تسجيل المستهلك في أي خدمة أو فرض أي رسوم عليه، ما لم يطلب الخدمة أو يوافق على دفع رسومها، وعدم اعتبار أن المستهلك وافق على عرض الخدمة بمجرد عدم اختياره رفض العرض مع السماح بإلغاء الخدمة دون الحاجة لاختيار مقابلة للخروج من العقد، مشيرة إلى أن المستهلك لديه الحق في طلب إعادة توصيل الخدمة بعد دفع جميع الرسوم ذات الصلة.

معلومات

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بأن للمشترك الحق في تلقي أي معلومات عن استخدامه لخدمات الاتصالات مجاناً، ومن دون تأخير بعد إجراء تحقيق كافٍ من بعض المعلومات للتحقق من صاحب الحساب.

إلزام المزود بالحصول على موافقة المشترك بشأن تزويده ببيانات إضافية لـ«المحمول».