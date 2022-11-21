فلاي دبي: جميع رحلاتنا إلى الدوحة ممتلئة تماما

قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، تعليقًا على انطلاق رحلات فلاي دبي ليوم المباراة من مطار آل مكتوم دبي وورلد سنترال، إنه "يوم سعيد لجميع أولئك الذين عملوا بلا كلل خلال الشهور القليلة الماضية لنجاح بدء هذه الرحلات الخاصة إلى الدوحة. تفخر فلاي دبي بتمكين المزيد من عشاق كرة القدم من السفر بسهولة إلى الدوحة للمشاركة في أكثر بطولات كرة القدم إثارة في العالم. الاجواء هنا في المطار غاية في المتعة ويسعدني أن أرى المشجعين المتحمسين يبدؤون رحلتهم في كأس العالم معنا ونشكرهم على اختيار فلاي دبي . كانت جميع رحلاتنا المغادرة إلى مطار الدوحة الدولي صباحًا وبعد الظهر تقريبًا ممتلئة تمامًا ؛ وهذا الاتجاه يبدو أنه سيستمر خلال الأيام والأسابيع المقبلة".

وأضاف: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر الخطوط الجوية القطرية على شراكتها معنا لجعل هذه الرحلات حقيقة واقعة ، والشكر ايضا لمطارات دبي لضمان انسيابية الحركة بشكل سلس في مطار آل مكتوم لتلبية احتياجات هذه الرحلات التي تصل إلى 30 رحلة يومية. كما اتوجه بالشكر ايضا لفريق فلاي دبي والذي يعمل بجد و على مدار الساعة لدعم هذه الرحلات وضمان بداية سلسة لمشجعي كرة القدم في رحلتهم. وأضاف الغيث: "هذا حدث كبير للمنطقة بأسرها ، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا منه".