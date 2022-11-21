«بن غاطي جاكوب» ناطحة سحاب تتعدى الـ 100 طابق

أعلنت شركتا بن غاطي للتطوير العقاري، ومقرها دبي، وعلامة صناعة الساعات والمجوهرات العالمية «جاكوب آند كو»، عن تعاونهما لتطوير مشروع ناطحة سحاب فائقة الفخامة في إمارة دبي، تحت اسم «برج بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز»، يطمحان من خلاله إلى تسجيل رقم قياسي لأطول مبنى سكني في العالم.

ويضع «برج بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز» معياراً جديداً للعقارات رفيعة المستوى، بوصفه برجاً شاهق الارتفاع، ويقع في قلب الخليج التجاري، وهي المنطقة المالية الأكثر شهرة في دبي.

يضم التصميم المقترح أكثر من 100 طابق مكون من وحدات سكنية تراوح بين غرفتين وثلاث غرف نوم. ويوفر «برج بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز» طوابق متعددة مخصصة لمرافق الراحة، مثل مسبح مفتوح، معروف بمسبح الـ«إنفنتي» بإطلالة كاملة على أفق دبي، ومنتج صحي فاخر، وصالة للألعاب الرياضية.

وقال الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الهندسة المعمارية في شركة «بن غاطي للتطوير»، محمد بن غاطي: «استوحينا الإلهام من تحركات الساعات المعقدة التي تفوقت في ساعات (جاكوب آند كو)، وقمنا بدمجها في العناصر الرئيسة للبرج، كتجسيد القمم ذات الشكل الماسي الموجودة في قمة البرج، وهي ميزة فريدة تضيف المزيد من الفخامة إلى أفق دبي».