سؤال وجواب

■ ما الغرض من المبلغ المقتطع لمصلحة حساب الضمان؟

■ تتطلب المادة (14) من قانون حساب الضمان الاحتفاظ بنسبة 5% من المبلغ الإجمالي المدفوع في حساب الضمان لفترة سنة واحدة، بعد إنجاز المشروع، كضمان يفرض على المطور أو المقاول، لمعالجة العيوب في العقار حالاً وعلى نحو فعال، والتي تكون واضحة عند الإكمال، أو التي تظهر خلال سنة واحدة بعد التسليم. وأصبح القانون ساري المفعول في 28 يونيو 2007، بعد نشره في الجريدة الرسمية.