15 ألف غرفة فندقية جديدة في دبي منذ بدء «كوفيد-19»

كشفت بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن وصول إجمالي عدد الغرف الفندقية الجديدة، التي تم افتتاحها في دبي منذ بدء جائحة فيروس «كورونا» (كوفيد-19)، إلى نحو 15 ألف غرفة فندقية جديدة.

الغرف الفندقية

وبحسب البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد ارتفع عدد الغرف الفندقية في دبي من 127.8 ألف غرفة فندقية في نهاية فبراير 2020 إلى نحو 142.8 ألف غرفة فندقية في نهاية سبتمبر 2022، فيما ازداد عدد المنشآت الفندقية من 745 منشأة فندقية إلى 784 منشأة خلال الفترة نفسها.

وفي نهاية سبتمبر 2022، استحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 48.8 ألف غرفة فندقية ضمن 148 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة 41.3 ألف غرفة فندقية ضمن 184 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنّفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 26.7 ألف غرفة فندقية ضمن 259 منشأة فندقية.

أما الشقق الفندقية فتخطى عددها 25.8 ألف شقة ضمن 193 منشأة، لتستحوذ بذلك على 18% من حجم السوق الفندقية.

الزوّار الدوليون

وكشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، والتي أظهرت استقطاب الإمارة 10.12 ملايين سائح دولي في الفترة بين يناير وسبتمبر 2022، مقارنة بـ3.85 ملايين زائر دولي في الفترة ذاتها من العام الماضي 2021، بزيادة بلغت نحو 163%.

ووفقاً للبيانات، فقد استقبلت دبي أكثر من مليون زائر دولي خلال سبتمبر الماضي وحده، فيما اقترب إجمالي عدد الزوّار خلال الفترة الممتدة بين يناير وسبتمبر من العام الجاري من مستويات ما قبل جائحة فيروس «كورونا»، في وقت تخطت فيه مؤشرات كل من: عدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، ومدة إقامة النزلاء، مستويات ما قبل الجائحة أيضاً.