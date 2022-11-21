«دبي للخدمات المالية» تبدأ تلقي طلبات ترخيص شركات «الرموز المشفّرة»

أفادت سلطة دبي للخدمات المالية، بأنها بدأت في تلقي طلبات ترخيص الشركات العاملة في مجال الرموز المشفّرة، للعمل في مركز دبي المالي العالمي، داعية الشركات الراغبة في العمل بقطاع الاستثمار بالعُملات الرقمية والرموز المشفرة، والتي تسعى إلى الحصول على ترخيص لتوفير خدمات متعلقة بهذا القطاع، إلى تقديم طلباتها للحصول على الرخصة من «دبي الخدمات المالية».

وأكدت سلطة دبي للخدمات المالية أنه يجب على الشركات العاملة في هذا القطاع، أن تكون موجودة بشكل رئيس في مركز دبي المالي العالمي، وأن تتم إدارة الأعمال اليومية والإشراف على الأعمال في المركز.

ورقة استشارية

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية، وليد سعيد العوضي، إنه «في سياق جهود سلطة دبي للخدمات المالية في دعم رؤية حكومة دبي، وحكومة دولة الإمارات في تأسيس بيئة تعزّز الابتكار الرقمي، فقد أصدرت السلطة الورقة الاستشارية رقم (143) لتنظيم الرموز المشفّرة في مارس من العام الجاري»، لافتاً إلى أن «الورقة» حددت مقترحات لتنظيم تقديم الخدمات المالية المتعلقة بالرموز المشفّرة في أو من مركز دبي المالي العالمي.

وأضاف العوضي أنه «بعد مراجعة آراء وملاحظات الجمهور، في ما يخص الورقة الاستشارية، فقد نشرت سلطة دبي للخدمات المالية بياناً شاملاً يوضح الأسباب الكامنة وراء التعديلات التي تمت، نتيجة آراء وملاحظات الجمهور، وحددت خطط تنفيذ نظام الرموز المشفرة، بما في ذلك كيفية تعامل (دبي للخدمات المالية) مع الشركات التي ستتقدم بطلبات للحصول على ترخيص في هذا المجال، إضافة إلى خطط العمل المستقبلية في مجال الرموز المشفرة لمواصلة تطوير الإطار التنظيمي».

الرموز المشفّرة

أوضح العوضي أن «نظام الرموز المشفّرة الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر، يشجع الشركات على تحقيق التوازن بين الابتكار في مجال الرموز المشفّرة، وتوفير العناية المطلوبة لاحتياجات المتعاملين، ومخاطر الأعمال المرتبطة بالرموز المشفّرة».

ولفت إلى أن السمات الرئيسة للنظام تشمل اعتماد تعريف واسع للرموز المشفّرة، والذي يتضمن العُملات المشفّرة والعُملات المستقرّة.

وتابع العوضي: «وفقاً للنظام، فإنه لا يسمح إلا باستخدام الرموز المشفّرة المعترف بها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، والتي تستوفي معايير معينة، في مركز دبي المالي العالمي، ويمنع القيام بأي أنشطة خدمات مالية باستخدام ما يطلق عليه باسم الرموز المحظورة، بما في ذلك الرموز الخوارزمية ورموز الخصوصية».

الأنشطة المالية

وأكد العوضي أنه يمكن القيام بمجموعة من أنشطة الخدمات المالية باستخدام الرموز المشفّرة. ويشمل ذلك، على سبيل المثال: تقديم خدمات الحفظ، إدارة الأصول، التداول، خدمات الترتيب وتقديم المشورة، مضيفاً أنه «يجب أن يكون مقر الشركات الراغبة في تقديم الخدمات المالية المتعلقة بالرموز المشفّرة في مركز دبي المالي العالمي».

وقال العوضي إنه «يجب على الشركات الراغبة في مزاولة الخدمات المالية المتعلقة بالرموز المشفّرة، تقديم طلباتها مسبقاً عبر الموقع الإلكتروني لسلطة دبي للخدمات المالية، ما يساعد في التحقق من جاهزيتها لتشغيل أعمال الرموز المشفّرة الخاضعة للتنظيم».

وأكد أن سلطة دبي للخدمات المالية ستواصل تركيزها على تحقيق التوازن الفاعل بين الابتكار وتطوير السوق، فضلاً عن حماية المستهلك وإدارة المخاطر، دعماً وتماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات.

دبي.. 1000 شركة «ميتافيرس» و«بلوك تشين»

تُعدّ دولة الإمارات في طليعة الدول التي تبنّت أعمال الرموز المشفّرة على الصعيد العالمي. ويسود هذا الاهتمام المبكر للرموز المشفّرة، لدى كل من حكومة دولة الإمارات والسكان على حد سواء، إذ كشفت دراسة استقصائية، أجرتها شركة «يوجوف» الدولية لأبحاث السوق، أن أكثر من ثلثي سكان الإمارات يبدون اهتماماً بالاستثمار في العُملات الرقمية خلال السنوات الخمس المقبلة. كما تعتبر دبي موطناً لأكثر من 1000 شركة تعمل في مجال «ميتافيرس» و«بلوك تشين»، وهما الأساس التكنولوجي لجميع الأصول المشفّرة، والذي يسهم بمبلغ 500 مليون دولار في رفد الاقتصاد الوطني، كما تم إطلاق «استراتيجية دبي للميتافيرس» في وقت سابق.