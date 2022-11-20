إطلاق ناطحة سحاب جديدة تفوق الـ100 طابق بدبي

أطلقت شركتا "بن غاطي للتطوير العقاري" ومقرها دبي، وعلامة صناعة الساعات والمجوهرات العالمية "جاكوب آند كو"، مشروع ناطحة سحاب فائقة الفخامة في إمارة دبي تحت اسم برج "بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز" والذي يطمحان من خلاله إلى تسجيل رقم قياسي لأطول مبنى سكني في العالم.

جاء هذا الإطلاق الضخم على هامش فعالية كبري تم تنظيمها مساء الأربعاء الماضي بدبي.

برج "بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز"، والذي سيقف شامخا في قلب الخليج التجاري وهي المنطقة المالية الأكثر شهرة في دبي، يضع معيارا جديدا للعقارات رفيعة المستوى بوصفه برجا شاهق الارتفاع، حيث تمثل ناطحة السحاب بداية حقبة جديدة من أسلوب المعيشة الفخمة، وتهدف إلى تحقيق رقم قياسي بوصفها أحد أطول المباني السكنية في العالم.

يعتبر البرج أيقونة معمارية مؤلفة من أكثر من 100 طابق مكون من وحدات سكنية فخمة تتفاوت بالمزايا والمساحة وتتراوح بين غرفتين وثلاث غرف نوم.

وتتميز هذه الجوهرة المعمارية بتصميمات فريدة من نوعها تمثل نظرة مستقبلية واعدة وحداثة منقطعة النظير وموقعة ومصممة بشكل مشترك على الطراز المميز لعلامة صناعة الساعات والمجوهرات "جاكوب آند كو" والمطور الرائد في دبي بن غاطي.

ويوفر برج "بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز" طوابق متعددة مخصصة لمرافق الراحة مثل مسبح مفتوح والمعروف بمسبح الـ"إنفنتي" بإطلالة كاملة على أفق دبي، ومنتج صحي فاخر، وصالة للألعاب الرياضية. كما يضم البرج المتكامل فريق كونسيرج مخصصا يقدم خدمات تجارية حسب الطلب مثل الرعاية النهارية والحارس الشخصي والسائق والطاهي الخاص.

ويأتي تعاون العلامتان التجاريتان العالميتان الأول من نوعه بهدف دمج تراثهما الغني وخبرتهما الاستثنائية في القطاع العقاري وقطاع صناعة الساعات.

وتتكون الوحدات السكنية من مجموعتين، الأولى مجموعة أحجار الياقوت (السافاير) والتي تتألف من وحدات سكنية تضم غرفتي نوم، والثانية: مجموعة أجنحة الزمرد (إيميرالد)، والتي تتألف من وحدات تضم ثلاث غرف نوم.

وفي إعادة توحيد رمزي للكلمات والحقائق، يضم الجزء العلوي من برج "بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز" خمسة من أفخم وحدات البنتهاوس وأكثرها تميزًا في دبي، حيث تطفو على قمة العالم، وتوفر إطلالات مفتوحة غير محدودة على أفق المدينة بما في ذلك داون تاون وقناة دبي المائية.

وتعليقًا على ذلك، قال محمد بن غاطي الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الهندسة المعمارية في شركة "بن غاطي للتطوير: "يأتي إطلاق برج (بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز) ليكون علامة مميزة جديدة للمشهد العمراني والحضاري في دبي التي تعتبر موطناً لأعلى برج في العالم، واكتسبت صيتا عالميا بأبراجها العالية وناطحات السحاب السكنية والتجارية، والتي تطغى على أفقها الذي يبدو كأنه لوحة فنية منذ أكثر من عقد".

وأضاف أن المشروع العملاق يشكل شراكة مهمة بين علامتين تجاريتين تتميزان بتفكيرهما المتشابه في السعي الدؤوب نحو تحقيق ما يتخطى المألوف، مشيراً إلى أن ما حققته "بن غاطي" في مجال العقارات عبر إنشاء علامة تجارية تقوم على فلسفة تصميمية متميزة وهوية معمارية تشبه إلى حد كبير ما حققته شركة "جاكوب آند كو" في عالم الساعات والمجوهرات.

ويضيف بن غاطي: "لقد استوحينا الإلهام من تحركات الساعات المعقدة التي تفوقت في ساعات (جاكوب آند كو) وقمنا بدمجها في العناصر الرئيسية للبرج، كتجسيد القمم ذات الشكل الماسي الموجودة في قمة البرج لتمثل زخرفة فريدة من نوعها مستوحاة من تصميم الجواهر المقطوعة بدقة من (جاكوب آند كو) وهذه هي ذروة التصميم الفاخر في هذا البناء المستحضر وهي ميزة فريدة تضيف المزيد من الفخامة إلى أفق إمارة دبي".

ومن جهته يقول جاكوب أرابو، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإبداعي لشركة "جاكوب آند كو ريزيدنسز": "ستتألف وحدات البنتهاوس هذه المستوحاة من مجموعات صناعة الساعات العالمية لدينا من ثلاثة أنواع يحمل كل منها اسم أشهر 3 ساعات من جاكوب آند كو الرائدة: وهي فلورز دي جاردن، واسترونوميا، وبليونير. وسيكون التصميم الداخلي لمجموعة وحدات البنتهاوس مستوحى مباشرة من عناصرها الجمالية الفريدة. كما هو واضح أن بنتهاوس بليونير هي جوهرة التاج للبرج المتكامل".