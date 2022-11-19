رحلات «يوم المباراة» ترفع حركة المسافرين عبر «دبي ورلد سنترال» إلى 3 أضعاف

تنطلق اليوم من مطار دبي ورلد سنترال رحلات «يوم المباراة» إلى الدوحة، لحضور فعاليات بطولة كأس العالم 2022، حيث سيتم تسيير ما يصل إلى 120 رحلة يومياً، ذهاباً وإياباً، تابعة لكل من «الخطوط الجوية القطرية» و«فلاي دبي» خلال الفترة بين 20 نوفمبر و19 ديسمبر.

وستتيح هذه الرحلات فرصة فريدة للمشجعين للاستمتاع بأجواء بطولة كأس العالم، وحضور المباريات في قطر، ثم العودة إلى دبي في اليوم نفسه.

وبالتزامن مع زيادة حركة المسافرين خلال هذه الفترة، عبر مطار «دبي ورلد سنترال»، قالت مؤسسة مطارات دبي، إنه سيتم تقديم مجموعة من الخدمات المتميزة، عبر جميع مرافق الخدمة لتعزيز تجربة المسافرين، وضمان رحلة مريحة متكاملة، تضم مجموعة من المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق، فضلاً عن تقديم عمليات مختلفة لشركات الطيران الدولية خلال موسم الشتاء.

وتتوقع «المؤسسة» ارتفاع حركة المسافرين في مطار «دبي ورلد سنترال» بمقدار ثلاثة أضعاف خلال الأسابيع المقبلة، في ظل رحلات «يوم المباراة» ورحلات الطيران غير المجدولة خلال فعاليات بطولة كأس العالم.

وقالت «المؤسسة» إنها «تحرص دائماً على تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، من أجل توفير تجربة سفر مريحة لجميع المسافرين المتجهين إلى قطر عبر مطار (دبي ورلد سنترال)، حيث سيتم تعيين فريق من موظفي الخطوط الأمامية في المطار، لتسهيل حركة المسافرين خلال جميع مراحل الخدمة، لضمان تجربة سفر مريحة، تتوافق مع الجدول الزمني المحدد للمغادرة».

وستشغل «المؤسسة» أكثر من 60 مكتباً لإتمام إجراءات السفر وتسجيل الدخول إلى المطار، و21 بوابة الصعود إلى الطائرة، إلى جانب 60 مكتباً لمراقبة الجوازات (تسجيل الدخول أو الخروج من الدولة)، و10 بوابات ذكية، إضافة إلى أربعة أحزمة لاستلام الأمتعة عند الوصول، طوال فترة البطولة، للتعامل مع الزيادة المتوقعة في حركة المسافرين.

كما سيتم توفير خيارات متنوعة من وسائل النقل، من وإلى مطار «دبي ورلد سنترال»، تسهيلاً لحركة المسافرين، بما في ذلك خدمة الحافلات المجانية بين مطار «دبي ورلد سنترال»، ومحطة مترو ابن بطوطة، ومحطة مترو مدينة إكسبو، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، كما تتوافر أماكن مجانية مخصصة لركن السيارات للمسافرين عبر مطار «دبي ورلد سنترال»، التي تتسع لأكثر من 2500 مركبة، إضافة إلى خدمة مركبات الأجرة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات بدبي لكل الرحلات.

وتحث مطارات دبي جميع المسافرين على اتباع مجموعة من النصائح لقضاء رحلة ممتعة، والحصول على تجربة سفر مريحة، تشمل التواصل مع شركات الطيران للتحقق من آخر التحديثات حول لوائح وشروط السفر قبل الوصول إلى المطار. كما يُشترط على جميع المسافرين عبر رحلات «يوم المباراة» التأكد من صلاحية تذكرة حضور المباراة، وإبراز بطاقة «هيّا». ويقتصر وزن الأمتعة المسموح به للمسافرين على حقائب اليد، حسب درجة سفرهم، ولن يتم قبول أي أمتعة مسجلة باستثناء الكراسي المتحركة وعربات الأطفال.

شروط الرحلات

بحسب شركة «فلاي دبي»، فإن رحلات «يوم المباراة» هي رحلات ذهاب وعودة ستغادر من «دبي ورلد سنترال» إلى مطار الدوحة الدولي، خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر. وينبغي أن لا تتعدى مدة الإقامة 24 ساعة كحد أقصى لجميع رحلات الذهاب والعودة لـ«رحلة يوم المباراة».

وللراغبين في حجز رحلة ذهاب وعودة في يوم المباراة من دبي إلى الدوحة، يجب أن يكون لديهم تذاكر لبطولة كرة القدم، وسيحتاجون أيضاً إلى تقديم طلب للحصول على بطاقة «هيّا».

وقالت شركة «فلاي دبي»، على موقعها الشبكي، إنه «يمكن حجز رحلة (يوم المباراة)، ذهاباً وإياباً، لشخص بالغ أو طفل ابتداءً من 258 دولاراً أميركياً ( 947 درهماً)، في الدرجة السياحية، وابتداءً من 998 دولاراً (3662 درهماً) في درجة الأعمال، كلتاهما شاملة جميع الضرائب.

مقاعد إضافية

حلّت دولة الإمارات، في المركز الأول، ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم، من حيث النمو في السعة المقعدية المجدولة، على الرحلات في مطاراتها الدولية (عدد المقاعد)، وفقاً لبيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية. وكشفت المؤسسة عن أن شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات، ستشغّل نحو 1.39 مليون مقعد على الرحلات الدولية المغادرة خلال الأسبوع، الذي بدأ 14 نوفمبر الجاري، مقابل 1.46 مليون مقعد في الأسبوع المقابل من عام 2019، أي قبل «الجائحة».

وعلى أساس أسبوعي، ارتفعت السعة بنسبة 3.4% مقارنة بالأسبوع السابق عليه، مشيرة إلى أن الناقلات الجوية في مطارات الدولة أضافت نحو 50 ألف مقعد خلال أسبوع واحد. واستعاد قطاع الطيران في الإمارات نحو 95.3% من السعة المقعدية المجدولة خلال الأسبوع الذي بدأ 14 نوفمبر، مقارنة مع الفترة نفسها ما قبل «كوفيد-19».

رحلات «يوم المباراة»

• 120 رحلة يومية ذهاباً وإياباً

بين 20 نوفمبر و19 ديسمبر.

• الرحلات تشغلها «فلاي دبي» و«الخطوط الجوية القطرية». • 60 مكتباً لإتمام إجراءات السفر في المطار.

• 21 بوابة للصعود إلى الطائرة.

• 10 بوابات ذكية.

• 4 أحزمة لاستلام الأمتعة عند الوصول.

• حافلات مجانية بين مطار دبي ورلد سنترال، ومحطة مترو ابن بطوطة، ومحطة مترو مدينة إكسبو، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

• 2500 موقف مجاني لركن المركبات في مطار «دبي ورلد سنترال».

• توفير خدمة مركبات الأجرة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات بدبي لكل الرحلات.