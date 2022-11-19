سيف الذيب: فخور بتشجيع مكتوم بن محمد.. وسعيد بدعم دولتي وقيادتي (فيديو)

أكد سيف الذيب، أحد منتسبي مبادرة "إنيبل"، فخره الشديد بتغريدة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وقال:«أضع كلام سموه فوق رأسي وأحب أن أوجه رسالة لأصحاب الهمم أن يعملوا».

وقال:«المجتمع الإماراتي داعم لأصحاب الهمم وأصبح هناك تقبل لهم في القطاعين الحكومي والخاص والنظرة مختلفة حالياً سعيد بدعم دولتي وقيادتي».

يحصد سيف الذيب، أحد منتسبي مبادرة "إنيبل"، يوميا حب الناس والمتعاملين معه في المكان الذي يرتب ويجهز فيه الورود والنباتات مع زملائه من أصحاب الهمم في "ديزت جروب". ويتطلع سيف إلى إيجاد موطئ قدم له بين رواد الأعمال في الإمارات، مالكا لمشروعه الخاص، ويقول إنه يحلم ببدء مشروع بناء مقهى خاص به ليكمل مسيرة والده ووالدته في خدمة الوطن.

يعمل الإماراتي، سيف الذيب، ضمن مؤسسة "إنيبل"، التي تعني بتأهيل الشباب المواطنين من أصحاب الهمم وتمكينهم من الاستقلال الوظيفي، وتعزز قدراتهم على المضي في مسيرة العمل المهني، ودمجهم بشكل إيجابي في المجتمع.

ويقول الذيب، إنه انضم للمبادرة عام 2006، ليلتحق بالوظيفة بتشجيع من والدته، رحمها الله. لافتا إلى أن شغفه بالمعرفة والعمل والوظيفة، قاد حلمه نحو العمل وتحقيق الذات.

وقال إنه تعلم في مشاتل "ديزرت جروب"، عمليات تنسيق الزهور وترتيبها وتغليفها وأنه يعمل من أجل تحقيق أهدافه المهنية كل يوم، بسبب الدعم الذي يناله من أسرته ومن الحكومة التي لم تتوقف يوما عن تقديم كافة سبل الدعم له. وأوضح أن المؤسسة قامت بتعليمه وتدريبه كونه من أصحاب الهمم لمنحه المهارات الأساسية للعمل، وتمكينه من معرفة عالم الأعمال وممارسة كافة صور النشاط التجاري من الإنتاج والتسويق والبيع.

وأشار سيف الذيب، إلى أن طموحه بعد سنوات من العمل مع "ديزت جروب" في مشروع "إنيبل"، هو الاستقلال بأعماله يوما ما، حيث يحلم بافتتاح مشروعه الاقتصادي الخاص وهو المقهى الخاص به، لتكملة مسيرة والده ووالدته في العمل ورد الجميل للوطن وخدمته. لافتا أن الزبائن الآن يعرفونه، وأن عليه التواصل معهم باللغتين العربية الإنجليزية، حيث يعمل على تحقيق أهدافه والوصول لأرقام المبيعات التي يسعى إليها لإنجاح مسيرة المبادرة.

ويقول الذئب إن منتجات "إنيبل" تحقق نجاحاً لافتاً، ومنتجاتها تلقى رواجاً وقبولا من الجميع، مشيراً إلى أن الفريق الذي يعمل معه يدعمه هو وزملاءه من أصحاب الهمم، ويوجههم دائما في الاتجاه الصحيح.

#مكتوم_بن_محمد: سعدت بقصة سيف الذيب وزملائه من أصحاب الهمم وعزمهم وإرادتهم. وسررت بمبادرة "ENABLE" المجتمعية من مجموعة ديزرت جروب الداعمة لأصحاب الهمم. أشكر المجموعة لمبادرتها وأدعو الجميع للاحتفاء بأبطالنا من أصحاب الهمم ودعمهم وتمكينهم لتوظيف طاقاتهم التي نفخر بأنها من الإمارات pic.twitter.com/G9EcgpaoS7 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 19, 2022