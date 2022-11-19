تجار: إقبال على بيع المشغولات الذهبية المستعملة

أفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، بأن الأسواق شهدت أخيراً إقبالاً ملحوظاً من قبل عدد من المتعاملين على بيع مشغولات مستعملة للاستفادة من استمرار ارتفاع الأسعار، التي بقيت بنهاية الأسبوع الماضي عند معدلات مرتفعة كما في نهاية الأسبوع السابق عليه.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن بعض المتعاملين يستفيدون من الحدود السعرية المرتفعة في تصريف طرز قديمة للمشغولات وإعادة شراء مشغولات جديدة عند انخفاض الأسعار.

وتفصيلاً، سجلت أسعار الذهب نهاية الأسبوع الماضي استقراراً نسبياً في مؤشراتها لمختلف العيارات، حيث استقر سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً عند 213.5 درهماً، كما في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً 200.5 درهم.

كما استقر سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً عند 164 درهماً، فيما وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 191.5 درهماً، بارتفاع بلغ 25 فلساً.

إلى ذلك، قال مدير المبيعات في محل «مجوهرات الطريق»، محمد طاهر، إن استمرار أسعار الذهب عند مستويات مرتفعة، دفع عدداً من المتعاملين إلى بيع مشغولات مستعملة من طرز قديمة للمتاجر بهدف الاستفادة من فروق الأسعار.

وأضاف أن الأسعار المرتفعة حدت من الإقبال على شراء مشغولات ذهبية جديدة، فيما تركزت معظم المبيعات إلى السياح.

من جهته، قال المدير الإداري في شركة «مجوهرات الفنان»، ديليب بتني، إنه رغم استمرار أسعار الذهب عند معدلات مرتفعة للأسبوع الثاني على التوالي، إلا أن ذلك لم يحُل دون استمرار شراء المشغولات الجديدة، لاسيما للسياح والزائرين. بدوره، لفت مدير المبيعات في محل «مجوهرات حيات»، ديليب دهكان، إلى أن بعض المتعاملين يستفيدون من ارتفاع أسعار الذهب في بيع طرز قديمة للمشغولات وإعادة شراء مشغولات جديدة عند انخفاض الأسعار.