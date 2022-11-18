"دبي المالي" يربح 1.22 مليار درهم في آخر جلسات الأسبوع

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.55% بنهاية تداولات، اليوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، مغلقاً عند 3352.16 نقطة، ومسجلاً مكاسب سوقية بلغت 1.22 مليار درهم، حيث زاد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 582.37 مليار درهم إلى 583.59 مليار درهم بنهاية التعاملات، مع زيادة شهية المخاطرة، واتجاه أنظار المستثمرين للبحث عن محفزات جديدة بعد انتهاء موسم نتائج الأعمال.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.43% ليغلق عند 10434.06 نقاط بنهاية الأسبوع.

وانخفض رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي من 2.533 تريليون درهم إلى 2.530 تريليون درهم بنهاية تعاملات اليوم.

وفي ختام جلسة الجمعة، اجتذب سوقا دبي وأبوظبي سيولة تجاوزت 1.55 مليار درهم، بحجم تداولات بلغ 432.76 مليون سهم، من خلال تنفيذ 19.12 آلاف صفقة.

وتفصيلا، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي ليصل إلى مستوى 3352 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 224 مليون درهم تزامنا مع ارتفاع سهم "إعمار العقارية" بنسبة 0.3%.

وصعد سهما "ديار للتطوير" و"كهرباء ومياه دبي" بنسبة 1.3% عند 0.525 درهم و2.38 درهم على التوالي، فيما ارتفع سهم "الخليج للملاحة" بنسبة 1.5% عند 0.525 درهم.

وارتفع سهم "دبي الإسلامي" بنسبة 1% عند 5.84 درهم، في حين ارتفع سهم "الاتحاد العقارية" بنسبة 5.7% عند 0.261 درهم، بينما انخفض سهم "إمباور" بنسبة 1.5% عند 1.35 درهم.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في نهاية جلسة الجمعة، بنسبة 0.4% عند مستوى 10434 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.3 مليار درهم.

وارتفع سهم مؤاني أبوظبي للموانئ بنسبة 2.5% عند 5.85 دراهم تزامنا مع إعلانها عن استحواذها على شركة خدمات لوجستية بقيمة تناهز 2.5 مليار درهم.

وصعد سهم "العربي المتحد" بالنسبة القصوى عند 0.839 درهم، بينما انخفض سهم "بيانات" بنسبة 1.7% عند 5.75 دراهم.

كما تراجع سهما "إشراق للاستثمار" و"طاقة" بنسبة 1.3% عند 0.496 درهم و3.75 درهم على التوالي.

وانخفض سهم "اركان لمواد البناء" أكثر الأسهم تداولا بنسبة 1.4% عند 2.05 درهم، وبتداولات قاربت 67 مليون سهم.

وعلى المستوى الأسبوعي، تراجع مؤشر سوق أبوظبي بمقدار 172 نقطة بنسبة 1.6%، فيما انخفض مؤشر سوق دبي بمقدار 55 نقطة بنسبة 1.6%.