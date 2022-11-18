«تريدلينغ» تسهّل للشركات الوصول إلى منتجات التكنولوجيا الغذائية

أعلن «وادي تكنولوجيا الغذاء»، المشروع الذي تطوّره «مجموعة وصل لإدارة الأصول»، والمبادرة الحكومية، التي أعلن عنها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في عام 2021، لزيادة إنتاج الغذاء في الدولة بمعدل ثلاثة أضعاف، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية للصناعة، عن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع منصّة «تريدلينغ» السوق الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويهدف التعاون إلى تعزيز التعامل بين الشركات في عمليات البيع والشراء، فضلاً عن الغاية الأساسية المتمثلة في زيادة الاكتفاء الذاتي من الواردات الغذائية في الدولة، إذ ستوفر «تريدلينغ»، بموجب التعاون للشركات التجارية، إمكانية الوصول إلى منتجات التكنولوجيا الغذائية والزراعية.

ووقّع الاتفاقية كل من مدير مشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء»، أحمد الشيباني، والرئيس التنفيذي لمنصّة «تريدلينغ»، ماريوس سيافولا.

أهداف رئيسة

واتفق الطرفان على أهداف رئيسة لدعم مهمة «وادي تكنولوجيا الغذاء» للوصول إلى أقصى طاقاته، ليكون مركزاً تجارياً لخبراء الصناعة في المنظومة الغذائية.

وتوفر «تريدلينغ»، بموجب التعاون للشركات التجارية، إمكانية الوصول إلى منتجات التكنولوجيا الغذائية والزراعية، من خلال توفير حلول الدفع السهلة والخدمات اللوجستية وحلول التخزين ومزايا التسويق وجذب المتعاملين.

وستدعم المنصّة المنتجين المحليين، من خلال تسريع نمو أعمالهم عبر المنصّة. كما سيتم تقديم حلول التمويل الائتماني للشركات المؤهلة، بما في ذلك خيارات الدفع المرنة للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.

شراكة استراتيجية

وقال متحدث رسمي من «وادي تكنولوجيا الغذاء»: «يسعدنا الدخول في هذه الشراكة الاستراتيجية مع (تريدلينغ)، لتعزيز مكانتنا وترسيخ التزامنا للعمل كجهة حافزة للتطوّر في الدولة، لتكون مركزاً عالمياً للحلول الغذائية والزراعية النظيفة القائمة على التكنولوجيا». وأضاف: «نتيجةً لهذا التعاون، يمكن لمنتجي الغذاء المحليين تداول منتجاتهم من خلال قسم جديد ضمن الموقع الإلكتروني لمشروع (وادي تكنولوجيا الغذاء)، بما يشمل جميع مراحل سلسلة القيمة والقطاع المستهدف، لتحقيق نمو كبير ونتائج مهمة. ومن شأن جهودنا المشتركة أن تساعد في تمكين خطط الأمن الغذائي في الإمارات».

تنويع اقتصادي

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمنصّة «تريدلينغ»، ماريوس سيافولا، إن «دولة الإمارات نجحت في تحقيق التنويع الاقتصادي، إذ يُعدّ (وادي تكنولوجيا الغذاء) مبادرة أخرى في هذا الاتجاه لتعزيز الاستدامة».

يشار إلى أن تجارة المواد الغذائية في دولة الإمارات تجاوز 100 مليار درهم كل عام، ويتوقع نمو سوق التكنولوجيا الزراعية من 13.5 ملياراً إلى 22 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.