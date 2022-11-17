الأسواق تشهد إقبالاً على الشاشات ذات الأحجام الكبيرة

أكد مسؤولون في شركات لتوريد وتجارة الأجهزة الإلكترونية، أن الأسواق تشهد حالياً إقبالاً لافتاً في الطلب على الشاشات التلفزيونية ذات الأحجام الكبيرة (65 بوصة فما فوق)، والمعززة بتقنيات ذكية، بنسب نمو في المبيعات راوحت بين 25 و30%.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن الطلب الذي بدأ تدريجياً منذ بداية الربع الرابع من العام الجاري، جاء بدعم من مستهلكين، ومطاعم، ومقاهٍ، وفنادق، في إطار الاستعداد لفعاليات كأس العالم لكرة القدم، وموسم الشتاء السياحي، متوقعين استمرار وتيرة الطلب على الشاشات خلال الفترة المقبلة.

طلب كبير

وقال رئيس قسم العرض المرئي في «شركة سامسونغ جلف للإلكترونيات»، نيكولا اكسنتفيتش، إن الأسواق المحلية تشهد حالياً معدلات طلب كبير على الشاشات التلفزيونية، يتركز في أحجام القياسات الكبيرة، خصوصاً قياس 75 و85 بوصة.

وأرجع الطلب إلى استعدادات المستهلكين، إضافة إلى المطاعم والمقاهي والفنادق، لفعاليات كأس العالم المنتظرة، إذ كانت من العوامل المحفزة في أسواق الشاشات، خصوصاً في ظل ترقية الشاشات، وشراء طرز حديثة ذات تقنيات ذكية تشغل تطبيقات خدمات المحتوى المختلفة، إضافة إلى الشاشات ذات الوضوح العالي «8K»، متوقعاً استمرار الطلب خلال الأيام المقبلة، ما يعزز نمو المبيعات خلال الربع الأخير من العام الجاري.

نمو المبيعات

من جهته، قال مدير التسويق الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة «تي سي أل» الدولية للإلكترونيات، ماجد خان نيازي، إن الربع الرابع من العام الجاري 2022 يسجل ارتفاعاً تدريجياً في الطلب على مبيعات الشاشات التلفزيونية، لافتاً إلى نمو بنسبة وصلت إلى 25% حتى الآن، كحد أدنى في مبيعات الشاشات مقارنة بالربع الثالث السابق عليه.

وأرجع النمو اللافت في الطلب على الشاشات التلفزيونية إلى اقتراب فعاليات كأس العالم لكرة القدم، وبدء الموسم السياحي، وتنظيم العديد من الفعاليات والمهرجانات، فضلاً عن الخصومات في أسواق الدولة، والطلب القوي من مؤسسات الضيافة بمختلف أنواعها، ومن المستهلكين أنفسهم.

ورداً على سؤال حول القياسات الأكثر طلباً للشاشات، قال إن الطلب «الأعلى حالياً في الأسواق يتركز في الشاشات قياس 65 و75 و85 بوصة، وبنمو في المبيعات يراوح بين 25 و30% مقارنة بنوفمبر 2021»، لافتاً إلى أن الأسواق تشهد كذلك طلباً لافتاً على الشاشات من قياس 98 بوصة.

وأكد أن نسبة 90% من الطلب الحالي يتركز على الشاشات المعززة بتقنيات ذكية، وذلك مع تميزها بأنظمة تشغيل متطورة، وواجهات تطبيقات متقدمة، لافتاً إلى أن أجهزة مكبرات الصوت، والعرض، تشهد كذلك معدلات طلب، بنسب متباينة.

شاشات كبيرة

في السياق نفسه، اتفق مدير المبيعات في منافذ بيع لتجارة الأجهزة الإلكترونية بدبي، محمد منصور، في أن اقتراب فعاليات كأس العالم، والموسم السياحي الشتوي، دعما الإقبال على الشاشات التلفزيونية بنسب وصلت، خلال أكتوبر الماضي، ونوفمبر الجاري إلى نحو 30% مقارنة بالفترة الزمنية المماثلة من عام 2021.

وأضاف: «من المتوقع أن تستمر وتيرة الطلب بمعدلات أكبر خلال الفترة المقبلة، سواء من قبل المستهلكين أو المطاعم والمقاهي»، لافتاً إلى أن الشاشات من قياس 65 و75 بوصة من بين الأعلى طلباً حالياً.

طلب مرتفع

أكد مدير مجموعة «إيروس» للإلكترونيات، محمد بدري، أن الطلب على الشاشات ذات القياسات الكبيرة يسجل حالياً معدلات طلب مرتفعة وبنسب متباينة، بدعم من اقتراب فعاليات كأس العالم، وتوجه عدد كبير من المستهلكين إلى ترقية الشاشات القديمة الخاصة بهم لأخرى من طرز ذكية حديثة وقياسات كبيرة، متوقعاً نمو المبيعات وبنسب أكبر خلال الفترة المقبلة.

30 %

نمواً في مبيعات الشاشات التلفزيونية منذ بداية الربع الرابع.