«أبوظبي الإسلامي» يقدم لشركات «أبوظبي العالمي» خدمات تفضيلية

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن توقيع مذكرة تفاهم مع سوق أبوظبي العالمي، تنص على تزويد المصرف للكيانات المسجلة والمرخصة في سوق أبوظبي العالمي ومديري المتعاملين المتخصصين، بخدمات مصرفية تفضيلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتسهيل تبادل المعلومات حول أحدث التطورات المصرفية والتمويلية.

وتضع مذكرة التفاهم إطار تعاون بين «أبوظبي الإسلامي» وسوق أبوظبي العالمي، حيث يركز الطرفان على تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب وتطوير الأعمال والمشاركة في استضافة «المختبر الرقمي».

وتهدف مذكرة التفاهم كذلك إلى زيادة التعاون بين الجهتين، لتقديم خدمات مصرفية تفضيلية من بينها فتح الحسابات المصرفية سريعاً للكيانات المسجلة والمرخصة في سوق أبوظبي العالمي، ومديري المتعاملين المتخصصين، إضافة إلى مميزات أخرى.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، ناصر عبدالله العوضي، إن مذكرة التفاهم خطوة مهمة ضمن خطة المصرف للمساهمة في نمو القطاع الاقتصادي والمالي في أبوظبي ودولة الإمارات.