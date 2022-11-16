خالد بن محمد بن زايد يزور فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي»

قام سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، بجولة في «أسبوع أبوظبي المالي»، الذي تقام فعالياته بدعم من سوق أبوظبي العالمي، وزار سموه خلالها جناح حكومة أبوظبي و«كربتو هب أبوظبي» للعملات الافتراضية.

ورافق سموه، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أحمد جاسم الزعابي، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، نائب رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، محمد علي محمد الشرفاء الحمادي والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سيف سعيد غباش.

والتقى سموه، خلال الزيارة، نخبة من رواد الأعمال في مجال العملات الافتراضية الذين حضروا ملتقى «فينتك» للشركات الناشئة.

وشهد سموه أيضاً الكشف عن العمل الفني «اقتصاد الصقر» الذي صممه الفنان الإماراتي، مطر بن لاحج، ويرمز فيه إلى اقتصاد دولة الإمارات الرائد على مستوى العالم ومكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي. وسبق للفنان الإماراتي أن صمم الواجهة الفريدة لمتحف المستقبل ومنحوتة «طاقة الكلام» الجميلة في قصر الوطن في إمارة أبوظبي.

وينظِّم «أسبوع أبوظبي المالي»، الذي يستمر حتى 18 نوفمبر الجاري في إمارة أبوظبي، سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وشركة «جي 42»، ويستقطب الملتقى 500 من أبرز المستثمرين والخبراء في القطاع المالي من شتى أرجاء العالم للمشاركة في 30 فعالية مختلفة بما فيها مهرجان فينتك أبوظبي، بما يعزز مكانة أبوظبي وريادتها كمركز مالي على مستوى العالم.