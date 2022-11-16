«إمبارو» يستحوذ على 17% من سيولة التداول بثاني جلساته في «دبي المالي»

شهدت الأسهم المحلية زخماً من السيولة خلال تداولات اليوم، متجاوزة 2.29 مليار درهم، بحجم تداولات 642.16 مليون سهم، من خلال تنفيذ 30.27 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 3344 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 402 مليون درهم.

وانخفض سهم "إعمار العقارية" بنحو 1% عند 6.14 دراهم، كما انخفض سهم "الاتحاد العقارية" بنسبة 2% عند 0.243 درهم، وانخفض سهم "دبي الإسلامي" بنسبة 0.5% عند 5.81 دراهم.

وانخفض سهم "كهرباء ومياه دبي" بنسبة 1.6% عند 2.4 درهم، بينما ارتفع سهم "الخليج للملاحة" بنسبة 0.8% عند 0.489 درهم، وبتداولات قاربت 25 مليون سهم.

وارتفع سهم "إمباور" في ثاني يوم إدراجه بسوق دبي بنسبة 2.2% عند 1.39 درهم، وبتداولات قاربت 51 مليون سهم، بقيمة تتجاوز 70 مليون درهم، مستحوذا على 17.4% من اجمالي سيولة سوق دبي.

كما أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 10458 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.9 مليار درهم مع انخفاض سهم "طاقة" بنسبة 0.8% عند 3.69 دراهم، كما انخفض سهم "برجيل" بنسبة 0.8% عند 2.43 درهم، وبتداولات تجاوزت 12 مليون سهم.

بينما ارتفع سهم "بيانات" بنسبة 7.7% عند 5.85 دراهم، كما ارتفع سهم "ملتیبلاي" بنسبة 0.4 % عند 4.89 دراهم.

وكان سهم "أركان لمواد البناء" أكثر الأسهم تداولا خلال جلسة أمس، حيث ارتفع بنسبة 9% عند 1.93 درهم، وبتداولات قاربت 167 مليون سهم.