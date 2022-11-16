عمومية "ديار" تناقش التسوية مع "ليمتليس" بقيمة 500 مليون درهم

أعلنت شركة ديار للتطوير "ديار"، إحدى شركات التطوير العقاري ومزودي الخدمات العقارية في دبي عن عقد الجمعية العمومية بتاريخ 21 نوفمبر الجاري وذلك لاتخاذ قرار حول التسوية مع شركة ليمتليس بقيمة 500 مليون درهم.

وقد أوصى مجلس إدارة شركة "ديار" خلال اجتماعه الذي عقد يوم الأربعاء الموافق 19 أكتوبر 2022 بالموافقة على هذه التسوية مع شركة ليمتلس بقيمة 500 مليون درهم نقداً، والتي تتضمن سداد مبلغ 200 مليون درهم فور توقيع الاتفاقية، ومبلغ 300 مليون درهم خلال فترة لا تتجاوز 18 شهراً من توقيع الاتفاقية بين الشركتين.

ومن المقرر عقد الجمعية العمومية في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الإثنين القادم بفندق ميلينيوم البرشاء مع إمكانية الحضور عبر الإنترنت "عن بعد"، وفي حال عدم اكتمال النصاب خلال الاجتماع الأول، سيعقد الاجتماع الثاني في 28 نوفمبر في نفس الوقت والمكان.

وفي هذا السياق علق سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار قائلاً: "جاءت المسودة النهائية لاتفاقية التسوية مع شركة ليمتليس بعد مفاوضات طويلة حرص فيها مجلس الإدارة على الوصول إلى صيغة تحقق أفضل قيمة وتساهم في تعزيز الملاءة المالية للشركة، من خلال التوصل إلى اتفاق لسداد مبلغ التسوية نقداً خلال فترة لا تزيد عن 18 شهراً".

وأضاف القطامي: "تسعى ديار من خلال هذه الاتفاقية إلى طي صفحة القضية التي استمرت لسنوات عديدة، حيث ستقوم الشركة بالاستفادة من السيولة الناتجة عنها في تمويل خططها للتوسع عبر إطلاق مشاريع جديدة ومواصلة استراتيجتها في تنويع مصادر الدخل في الشركة".

وكانت ديار قد أعلنت مؤخراً عن نتائجها المالية للربع الثالث من هذا العام، حيث نجحت في تسجيل ارتفاع ملحوظ في صافي أرباحها خلال الربع الثالث من عام 2022 لتصل إلى 36.3 مليون درهم مقارنة بـ 8.1 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2021.

كما حققت الشركة إيرادات بقيمة 207.7 مليون درهم خلال الأشهر الثلاث الماضية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي الذي سجلت فيه الشركة إيرادات بلغت 120.7 مليون درهم إماراتي، فضلاً عن صافي أرباح الشركة التي وصلت إلى 103.2 مليون درهم خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2022 مسجلة ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت آنذاك مبلغ 30.8 مليون درهم.