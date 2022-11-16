"باينانس" تحصل على تصريح تقديم خدمات مالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي

أعلنت "باينانس"، المزود العالمي الرائد لخدمات البلوك تشين اليوم، حصولها على تصريح تقديم خدمات مالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي للعاصمة الإماراتية.



تأتي هذه الخطوة تماشيًا مع جهود "باينانس" لتوسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط. وسيمكنها هذا التصريح من توفير خدمات الحفظ الأمين للعملاء الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في التصريح، بحسب شروط وأحكام سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.

وكانت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي قد قدمت الإطار التنظيمي الشامل الأول من نوعه والمخصص للأصول الافتراضية في العالم في عام 2018 لوضع قواعد تنظيمية تستفيد منها الشركات العاملة في هذا المجال. بهدف تعزيز ودعم تحول النمو الاقتصادي في أبوظبي ، عزز سوق أبوظبي العالمي مكانته كمركز عالمي رائد ومنصة أعمال لأنشطة الأصول الافتراضية.

وقال سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "يسعدنا اليوم أن نتوجه بالتهنئة لشركة "باينانس" لحصولهم على تصريح تقديم خدمات مالية، وتمكينهم من عرض منتجاتها وخدماتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك وفق إطارنا التنظيمي للأصول الافتراضية والذي يعد محور لاستراتيجية سوق أبوظبي العالمي التي تستهدف تأسيس بيئة أعمال نشطة وتتمتع بالموثوقية للأصول الافتراضية وتكون في ذات الوقت قادرة على تمهيد الطريق نحو الابتكار المستدام داخل القطاع المالي وترسيخ مكانة دولة الإمارات كسوق عالمي ينمو بوتيرة متسارعة في مجال الأصول الرقمية. وباعتبارنا محرك الدفع لهذا النمو، فإننا نتطلع إلى دعم نشاط باينانس ومواصلة جهود الأبحاث والتطوير في سوق أبوظبي العالمي لتطوير حلول تخص اقتصاد الجيل الثالث من الإنترنت."

ومن جهته قال ريتشارد تنغ، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "باينانس": "نلتزم في باينانس بالعمل عن كثب مع الجهات التنظيمية والمدن ذات التوجه والتفكير المستقبلي لتطوير أطر تنظيمية واضحة ومفيدة قادرة على حماية أنشطة السوق وسلامة العملاء. وقد اتسم العمل مع سلطة تنظيم الخدمات المالية وسوق أبوظبي العالمي بالتعاون البناء، بما يؤكد على أهمية قيمة التعاون بين قطاعنا والجهات المنظمة له. ونتطلع إلى متابعة نمو وازدهار أبوظبي كمركز عالمي رائد لأنشطة الأصول الافتراضية، ونشيد بسوق أبوظبي العالمي لجهوده المثمرة في تطوير منظومة شاملة لخدمات البلوك تشين."

وقال دومينيك لونجمان، كبير المسؤولين التنفيذيين لدى "بينانس" في أبوظبي: "يعد حصولنا على هذا التصريح خطوة مهمة لتعزيز حضور "باينانس" في أبوظبي، كما يعكس الرؤية المستقبلية تجاه الأصول الافتراضية التي تتميز بها أبوظبي. ونحن متحمسون لمواصلة تعزيز علاقتنا مع سوق أبوظبي العالمي. ونتطلع إلى تزويد الكيانات الاستثمارية بمنصة آمنة وموثوقة لممارسة أنشطة الأصول الافتراضية الخاصة بهم. وهذه مجرد البداية بالنسبة لنا في "باينانس – أبوظبي"ونأمل أن ينمو فريق عملنا بالتزامن مع نمو مشهد البلوك تشين في أبوظبي."

أعلنت "باينانس"، المزود العالمي الرائد لخدمات البلوك تشين اليوم، حصولها على تصريح تقديم خدمات مالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي للعاصمة الإماراتية.



تأتي هذه الخطوة تماشيًا مع جهود "باينانس" لتوسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط. وسيمكنها هذا التصريح من توفير خدمات الحفظ الأمين للعملاء الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في التصريح، بحسب شروط وأحكام سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.

وكانت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي قد قدمت الإطار التنظيمي الشامل الأول من نوعه والمخصص للأصول الافتراضية في العالم في عام 2018 لوضع قواعد تنظيمية تستفيد منها الشركات العاملة في هذا المجال. بهدف تعزيز ودعم تحول النمو الاقتصادي في أبوظبي ، عزز سوق أبوظبي العالمي مكانته كمركز عالمي رائد ومنصة أعمال لأنشطة الأصول الافتراضية.

وقال سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "يسعدنا اليوم أن نتوجه بالتهنئة لشركة "باينانس" لحصولهم على تصريح تقديم خدمات مالية، وتمكينهم من عرض منتجاتها وخدماتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك وفق إطارنا التنظيمي للأصول الافتراضية والذي يعد محور لاستراتيجية سوق أبوظبي العالمي التي تستهدف تأسيس بيئة أعمال نشطة وتتمتع بالموثوقية للأصول الافتراضية وتكون في ذات الوقت قادرة على تمهيد الطريق نحو الابتكار المستدام داخل القطاع المالي وترسيخ مكانة دولة الإمارات كسوق عالمي ينمو بوتيرة متسارعة في مجال الأصول الرقمية. وباعتبارنا محرك الدفع لهذا النمو، فإننا نتطلع إلى دعم نشاط باينانس ومواصلة جهود الأبحاث والتطوير في سوق أبوظبي العالمي لتطوير حلول تخص اقتصاد الجيل الثالث من الإنترنت."

ومن جهته قال ريتشارد تنغ، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "باينانس": "نلتزم في باينانس بالعمل عن كثب مع الجهات التنظيمية والمدن ذات التوجه والتفكير المستقبلي لتطوير أطر تنظيمية واضحة ومفيدة قادرة على حماية أنشطة السوق وسلامة العملاء. وقد اتسم العمل مع سلطة تنظيم الخدمات المالية وسوق أبوظبي العالمي بالتعاون البناء، بما يؤكد على أهمية قيمة التعاون بين قطاعنا والجهات المنظمة له. ونتطلع إلى متابعة نمو وازدهار أبوظبي كمركز عالمي رائد لأنشطة الأصول الافتراضية، ونشيد بسوق أبوظبي العالمي لجهوده المثمرة في تطوير منظومة شاملة لخدمات البلوك تشين."

وقال دومينيك لونجمان، كبير المسؤولين التنفيذيين لدى "بينانس" في أبوظبي: "يعد حصولنا على هذا التصريح خطوة مهمة لتعزيز حضور "باينانس" في أبوظبي، كما يعكس الرؤية المستقبلية تجاه الأصول الافتراضية التي تتميز بها أبوظبي. ونحن متحمسون لمواصلة تعزيز علاقتنا مع سوق أبوظبي العالمي. ونتطلع إلى تزويد الكيانات الاستثمارية بمنصة آمنة وموثوقة لممارسة أنشطة الأصول الافتراضية الخاصة بهم. وهذه مجرد البداية بالنسبة لنا في "باينانس – أبوظبي"ونأمل أن ينمو فريق عملنا بالتزامن مع نمو مشهد البلوك تشين في أبوظبي."