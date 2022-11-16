417.6 مليار درهم حجم قطاع التجزئة في الإمارات بحلول 2026

توقّع أحدث تقرير صادر عن «ألبن كابيتال»، شركة الاستشارات المصرفية الاستثمارية، ومقرها دبي، أن يسجل قطاع التجزئة في دولة الإمارات نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 5.1% خلال الأعوام (2022 إلى 2026)، ليصل إلى 113.8 مليار دولار (417.6 مليار درهم).

ووفقاً للتقرير، تسهم عوامل عدة في تحفيز نمو قطاع التجزئة في الإمارات، منها نمو القاعدة السكانية وارتفاع عدد الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، إضافة إلى ارتفاع دخل الأفراد، وتعافي قطاع السفر والسياحة، إلى جانب النمو المتسارع لقطاع التجارة الإلكترونية.

وأشار التقرير إلى أن سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات يُتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب 14.2% خلال الأعوام (2021–2025) إلى 17 مليار دولار (62.4 مليار درهم).

وقال العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»، كريشنا داناك: «من المرجح أن يستحوذ اللاعبون الأكبر حجماً في قطاع التجارة الإلكترونية على المشغّلين الجدد الذين يقدمون منتجات وخدمات مخصصة، وخلال المرحلة المقبلة، نتوقع أن تتزايد عمليات الدمج والاستحواذ ضمن القطاع لدفع الأرباح، واكتساب حصة سوقية وتحسين الكفاءة».